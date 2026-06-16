El Banco Mundial aprobó un financiamiento de US$2.000 millones para Argentina

El Banco Mundial aprobó este martes un paquete de financiamiento por US$2.000 millones para la Argentina, destinado a "crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica".

La decisión se produjo luego de la reunión mantenida entre el Directorio del Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), por sus siglas en inglés, en el marco de una estrategia coordinada de apoyo financiero.

Según el comunicado oficial, el desembolso estará orientado a:

Apoyar la agenda de reformas del Gobierno

Ayudar a restablecer el acceso a los mercados internacionales de capital

Reducir los costos de financiamiento del país

Impulsar inversiones en infraestructura

Mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas

Atraer inversiones privadas

El organismo remarcó que la operación "reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas".

Estructura del financiamiento: garantías del BIRF y MIGA

El esquema aprobado combina instrumentos del propio Grupo Banco Mundial, con el objetivo de movilizar hasta US$2.000 millones en préstamos comerciales.

La arquitectura financiera se compone de:

Garantía basada en políticas (Policy-Based Guarantee, PBG) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

del Garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA)

Ambas garantías están diseñadas para respaldar operaciones de crédito en condiciones más favorables, facilitando la captación de recursos en los mercados internacionales.

El préstamo comercial respaldado tendrá además condiciones específicas:

Plazo total: 6 años

6 años Período de gracia: 3 años

La estructura apunta a facilitar la planificación financiera del país en el mediano plazo, mientras se implementan reformas orientadas a mejorar el entorno económico.

Impacto sobre vencimientos de deuda y acceso a mercados

El financiamiento acordado representa un elemento clave dentro del calendario de obligaciones financieras del país. En conjunto, las garantías del Banco Mundial cubren el 95% del total que debe afrontar la Argentina en concepto de vencimientos de deuda.

En este marco, se destaca que en el mes de julio el país deberá enfrentar pagos por US$4.300 millones.

Desde la consultora PUENTE, se afirmó que el Gobierno ya cuenta con los fondos necesarios para hacer frente a esos compromisos. En palabras de Eric Ritondale, economista jefe de la consultora:

"En un contexto apuntalado por las recientes mejoras en las calificaciones crediticias soberanas, el despliegue de estos avales internacionales le permite al equipo económico garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y mitigar los riesgos de refinanciación, transformando de manera positiva las condiciones crediticias de cara al próximo ciclo electoral"

Visión del Banco Mundial sobre la operación

La entidad multilateral también subrayó el impacto estructural del programa de garantías en la economía argentina.

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, afirmó:

"La estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo"

Asimismo, se detalló que las garantías del BIRF y de MIGA estarán orientadas a:

Movilizar capital privado para infraestructura

Fortalecer la competencia en los mercados

Mejorar el clima de negocios para las empresas

Gira de Luis Caputo y negociaciones con organismos multilaterales

En paralelo a la aprobación del Banco Mundial, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una serie de encuentros en Washington con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el propio Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En ese marco:

El FMI confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo por US$1.000 millones

confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo por El Banco Mundial otorgó los mencionados US$2.000 millones

otorgó los mencionados El BID aguarda un desembolso de US$550 millones

aguarda un desembolso de La CAF analiza una línea adicional por entre US$250 millones y US$500 millones

Por su parte, el viceministro de Economía, José Luis Daza, se reunió con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, en el marco de estas negociaciones.

Goldfajn señaló en redes sociales: