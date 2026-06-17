Tres PyMEs catamarqueñas contarán sus experiencias en el streaming de FOGACAT

Con el propósito de visibilizar el trabajo, la trayectoria y los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas de la provincia, FOGACAT llevará adelante una nueva edición de su ciclo de streaming denominado "PyMEs en Primera Persona", una propuesta que busca acercar a la comunidad las experiencias concretas de quienes apuestan al desarrollo productivo en Catamarca.

La actividad se desarrollará este miércoles 17 de junio a partir de las 19 horas y será transmitida a través del canal oficial de YouTube de FOGACAT. El encuentro contará con la conducción de la presidenta de la entidad, Alejandra Nazareno, quien encabezará las entrevistas y el intercambio con los representantes de las empresas invitadas.

La iniciativa se consolida como un espacio destinado a generar diálogo y reflexión sobre la realidad del sector productivo provincial, permitiendo que emprendedores y empresarios compartan en primera persona los recorridos que realizaron para consolidar sus proyectos, las dificultades que debieron superar y las herramientas que encontraron para fortalecer sus actividades.

Un espacio para mostrar historias de crecimiento

El ciclo fue concebido con la intención de poner en valor las historias que impulsan el desarrollo económico de la provincia. A través de cada edición, FOGACAT busca visibilizar experiencias reales de empresas catamarqueñas que han transitado distintos procesos de crecimiento, inversión y generación de empleo.

La propuesta permite conocer desde una perspectiva cercana cuáles son los desafíos cotidianos que enfrentan las PyMEs y cómo logran adaptarse a escenarios cambiantes, manteniendo sus objetivos de expansión y consolidación dentro de sus respectivos mercados.

En esta nueva edición, el eje estará puesto en la experiencia de tres empresas locales que compartirán detalles sobre sus emprendimientos, los obstáculos encontrados en sus actividades y el papel que desempeñó el acceso al financiamiento para fortalecer sus iniciativas.

Los protagonistas de la jornada

La transmisión contará con la participación de representantes de tres PyMEs catamarqueñas pertenecientes a distintos rubros de actividad. Los invitados serán:

• Mercedes Josefina Córdoba, representante de Fénix Gym.

• Lara Fedra Sader, de Visión Indumentaria SRL.

• Mateo Codignoni Díaz y Lucas Gutiérrez, representantes de Maverick.

Cada uno de ellos tendrá la oportunidad de compartir su experiencia emprendedora y exponer cómo fue el proceso de desarrollo de sus respectivos proyectos dentro del contexto económico y productivo provincial.

La diversidad de actividades representadas permitirá abordar realidades diferentes y conocer cómo cada sector enfrenta sus propios desafíos, estrategias y oportunidades de crecimiento.

Financiamiento, innovación y adaptación al mercado

Durante el encuentro se abordarán diversos temas vinculados a la actualidad de las PyMEs y a las herramientas disponibles para potenciar su desarrollo. Entre los principales ejes de conversación se encuentran:

• La actualidad de cada rubro representado.

• Los desafíos que enfrentan las empresas locales.

• Las estrategias de innovación implementadas para adaptarse a los cambios del mercado.

• El acceso al financiamiento como herramienta de crecimiento.

• El rol de las garantías en el fortalecimiento empresarial.

La dinámica del streaming buscará mostrar cómo las distintas empresas han logrado evolucionar en sus actividades y cuáles fueron las decisiones que les permitieron consolidarse dentro de sus respectivos sectores.

Asimismo, se analizará la importancia de contar con instrumentos que faciliten el acceso al financiamiento, un aspecto considerado clave para el desarrollo y expansión de las pequeñas y medianas empresas.

El papel de las garantías en el desarrollo de las PyMEs

Uno de los aspectos que tendrá especial protagonismo durante la transmisión será el impacto de las herramientas de garantía en el crecimiento empresarial. Según destacaron desde FOGACAT, estas herramientas cumplen una función relevante al facilitar el acceso a financiamiento para proyectos productivos, permitiendo que las empresas puedan invertir, ampliar sus capacidades y fortalecer sus estructuras.

La entidad remarca que el acceso a recursos financieros constituye uno de los factores que pueden marcar diferencias en la evolución de una PyME, especialmente cuando se trata de iniciativas que buscan incrementar su producción, incorporar tecnología o ampliar sus servicios.

Por ese motivo, el ciclo propone mostrar experiencias concretas sobre cómo estas herramientas contribuyen al desarrollo de emprendimientos locales.

Historias reales

Desde FOGACAT señalaron que el objetivo principal de la propuesta es acercar a la comunidad historias reales de empresas que apuestan diariamente al crecimiento económico de Catamarca.

La iniciativa pretende mostrar el recorrido de empresarios y emprendedores que invierten en la provincia, generan empleo y trabajan para consolidar sus actividades en distintos sectores productivos. Al mismo tiempo, busca evidenciar el impacto concreto que pueden tener las herramientas de acompañamiento y financiamiento en el fortalecimiento de los proyectos empresariales.

La difusión de estas experiencias permite visibilizar el aporte que realizan las PyMEs al entramado económico provincial y destacar el papel que desempeñan en la generación de oportunidades laborales y desarrollo local.