Patentamientos: crecen los vehículos registrados, pero los autos profundizan su caída

Los patentamientos de los principales tipos de transporte mostraron durante el segundo trimestre del año, comprendido entre abril y junio, una evolución positiva frente al mismo período de 2025. En total, se registraron 364.433 unidades patentadas considerando automóviles, motovehículos, transporte y carga, acoplados y maquinaria agrícola, vial e industrial (MAVI).

De acuerdo con el informe de patentamientos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la comparación interanual reflejó un crecimiento del 13,6%, una evolución que permitió que el acumulado del año alcanzara una mejora del 16,9%.

Sin embargo, detrás de este resultado general se observan diferencias importantes entre los distintos segmentos que integran el mercado. Mientras algunos tipos de vehículos consolidaron una trayectoria ascendente, el sector automovilístico registró una contracción significativa durante el período analizado.

Los automóviles, con una caída que impactó en el resultado del sector

El segmento de los autos fue uno de los principales puntos de retroceso dentro del informe. Durante el período se patentaron 31.127 unidades, lo que representó una variación negativa del 15,1%.

Este resultado se ubicó como la segunda peor caída del año, únicamente superada por la registrada en mayo, cuando el descenso alcanzó el 24%. En el acumulado anual, el desempeño del sector automovilístico cerró con una disminución del 9,3%.

La evolución de los patentamientos de automóviles se ubicó en la misma línea que el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que también reflejó una dinámica negativa para este segmento.

Durante el sexto mes del año, además, se patentaron 45.995 vehículos, una cifra que significó una caída interanual del 12,8% frente a las 52.730 unidades registradas en el mismo período de 2025.

El avance de los importados modifica la composición del mercado

Uno de los datos más relevantes del informe fue el crecimiento de la participación de los vehículos fabricados fuera del país dentro del total de patentamientos.

Los vehículos importados ya representan el 69% de los patentamientos, mientras que los modelos nacionales explican apenas el 31% del mercado. Esta relación se profundizó durante los últimos meses y marca un cambio en la composición de las ventas de vehículos cero kilómetro en la Argentina.

La distribución entre unidades importadas y nacionales se convirtió así en uno de los principales indicadores del período, al mostrar una modificación en el origen de los vehículos que llegan al mercado.

Los demás segmentos mantienen la tendencia positiva

Mientras los automóviles registraron una baja, el resto de los rubros considerados en el informe presentó resultados diferentes y se mantuvo dentro de un sendero alcista en términos generales.

Los datos principales fueron:

Motovehículos: se patentaron 69.439 unidades , con un crecimiento interanual del 50% . En el cierre del segundo trimestre, el segmento acumuló un aumento del 45% .

se patentaron , con un crecimiento interanual del . En el cierre del segundo trimestre, el segmento acumuló un aumento del . Transporte y carga: se patentaron 15.550 unidades , con una suba interanual del 1,5% . Sin embargo, al finalizar el segundo trimestre presentó una caída acumulada del 9,8% .

se patentaron , con una suba interanual del . Sin embargo, al finalizar el segundo trimestre presentó una caída acumulada del . Acoplados: se patentaron 1.107 unidades , con un incremento interanual del 15,9% y un crecimiento del 6,1% al cierre del segundo trimestre.

se patentaron , con un incremento interanual del y un crecimiento del al cierre del segundo trimestre. MAVI (maquinaria agrícola, vial e industrial): se patentaron 1.114 unidades, con una variación positiva del 14,4% interanual y un avance del 1,1% durante el segundo trimestre.

Un trimestre marcado por la diferencia entre segmentos

El balance del segundo trimestre muestra un mercado de patentamientos con una evolución general positiva, aunque atravesado por comportamientos contrapuestos. El crecimiento total de las unidades registradas convivió con la disminución del segmento automovilístico, que concentró una de las principales caídas del período.

En paralelo, el fuerte incremento de los motovehículos y los avances registrados en acoplados y MAVI contribuyeron a sostener el resultado global. Dentro de este escenario, el cambio en la participación entre vehículos importados y nacionales aparece como uno de los datos más destacados del informe, al reflejar una nueva composición en las ventas de cero kilómetro en la Argentina.