Personal doméstico: De cuánto será el aumento en noviembre

El personal doméstico de casas particulares recibirá un nuevo aumento salarial durante noviembre, en el marco del cronograma de actualizaciones establecido para el sector. El incremento será del 1,6%, según lo dispuesto por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fijó una serie de ajustes mensuales entre agosto y noviembre.

La actualización forma parte de un esquema que contempla incrementos progresivos durante distintos meses, con porcentajes específicos para cada período. De acuerdo con lo establecido, las subas comenzaron en agosto y continuaron durante septiembre y octubre, antes de llegar al nuevo ajuste previsto para noviembre.

El cronograma también incluye una actualización del 1,6% para diciembre, por lo que el esquema informado contempla incrementos para cinco meses consecutivos, desde agosto hasta el último mes del año.

En este contexto, el aumento de noviembre se suma a las variaciones salariales previstas para el personal que realiza tareas en casas particulares. La actualización alcanza a un sector cuyas remuneraciones mínimas se organizan de acuerdo con las funciones desempeñadas y la modalidad de contratación, con diferencias entre quienes trabajan con retiro y quienes lo hacen sin retiro.

El cronograma de aumentos establecido para el sector

La Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció los porcentajes de actualización salarial correspondientes al período comprendido entre agosto y noviembre, además del incremento previsto para diciembre.

El esquema de aumentos informado quedó organizado de la siguiente manera:

Agosto: aumento del 1,9%.

Septiembre: aumento del 1,8%.

Octubre: aumento del 1,7%.

Noviembre: aumento del 1,6%.

Diciembre: aumento del 1,6%.

La secuencia muestra una reducción gradual de los porcentajes mensuales: del 1,9% previsto para agosto se pasó al 1,8% en septiembre y al 1,7% en octubre. Para noviembre, el incremento será del 1,6%, el mismo porcentaje establecido para diciembre.

De esta manera, el esquema contempla ajustes mensuales sucesivos, en lugar de concentrar toda la actualización en un único período. El nuevo incremento de noviembre se incorpora a esa planificación y constituye una de las etapas previstas para la actualización de los salarios del personal doméstico.

Un adicional del 25% sobre la suma no remunerativa

Además del incremento mensual, se estableció un 25% extra sobre el salario básico de la suma no remunerativa de $20.000 dispuesta en agosto.

Este componente se suma al esquema de aumentos porcentuales y constituye otro de los elementos contemplados en las disposiciones salariales informadas para el sector.

La suma no remunerativa de $20.000 fue fijada en agosto y, de acuerdo con la información proporcionada, sobre ese monto se estableció el adicional del 25%. Se trata de una disposición que debe considerarse junto con los incrementos mensuales previstos en el cronograma.

Por lo tanto, la actualización correspondiente a noviembre incluye el aumento del 1,6% establecido para ese mes, mientras que el adicional vinculado con la suma no remunerativa constituye un componente específico del esquema informado.

Cuánto se pagará por hora según la categoría

Los valores mínimos por hora del personal de casas particulares varían de acuerdo con la categoría laboral y con la modalidad de prestación de servicios. Los montos informados parten de los $4.000 y presentan diferencias según las responsabilidades y tareas correspondientes a cada puesto.

Estos valores funcionan como pisos salariales: ningún empleador puede pagar por debajo del mínimo establecido para la categoría correspondiente, de acuerdo con los montos consignados en la información salarial.

El detalle de los valores mínimos por hora es el siguiente:

Supervisión: $5.339,08 con retiro y $4.923,44 sin retiro.

Tareas específicas: $5.093,82 con retiro y $4.695,59 sin retiro.

Caseros: $4.447,11 sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas: $4.918,66 con retiro y $4.447,11 sin retiro.

Tareas generales: $4.447,11 con retiro y $4.170,52 sin retiro.

Las diferencias entre los montos responden a las categorías contempladas y a la modalidad de trabajo indicada. En los casos de supervisión, tareas específicas, asistencia y cuidado de personas y tareas generales, se informan valores distintos para quienes trabajan con retiro y quienes lo hacen sin retiro.

Para los caseros, en cambio, el valor consignado corresponde a la modalidad sin retiro, con un mínimo de $4.447,11 por hora.

Las diferencias entre las modalidades con retiro y sin retiro

La modalidad de contratación es uno de los criterios que determinan los valores mínimos informados para el personal doméstico. En las categorías que contemplan ambas modalidades, los montos por hora no son iguales.

En supervisión, el valor mínimo con retiro es de $5.339,08, mientras que sin retiro se ubica en $4.923,44. Para tareas específicas, los importes son de $5.093,82 con retiro y $4.695,59 sin retiro.

En asistencia y cuidado de personas, el mínimo por hora alcanza los $4.918,66 con retiro y los $4.447,11 sin retiro. En tareas generales, por su parte, los valores son de $4.447,11 con retiro y $4.170,52 sin retiro.

Estos importes permiten identificar las diferencias previstas entre las modalidades para cada categoría, sin perder de vista que los montos señalados constituyen valores mínimos y no pueden ser inferiores a los establecidos para el puesto correspondiente.