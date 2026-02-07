Plazo fijo: ¿cuánto invertir para ganar $100.000 al mes?

En el actual ecosistema financiero argentino, la búsqueda de previsibilidad se ha convertido en la prioridad del ahorrista. Ante la consulta recurrente sobre qué suma es necesaria para recibir $100.000 al mes en intereses, la realidad del mercado muestra una dispersión notable. El capital requerido no es estático: depende estrictamente de la Tasa Nominal Anual (TNA) que cada banco esté dispuesto a pagar por los depósitos.

Bajo las condiciones de mercado vigentes, el monto inicial necesario para alcanzar ese ingreso mensual fluctúa entre los $3,5 millones y los $5,7 millones. Esta brecha, que puede superar los $1,1 millones de diferencia según la entidad elegida, obliga a los inversores a realizar un análisis pormenorizado de las pizarras bancarias antes de inmovilizar sus pesos.

El rendimiento en las entidades tradicionales

Las instituciones de mayor envergadura y trayectoria presentan una estructura de tasas más moderada. En este segmento, el capital que el ahorrista debe aportar para alcanzar su objetivo de renta es significativamente más alto debido a rendimientos que no suelen superar el 30%:

Banco Macro: Se posiciona al frente de este grupo con una TNA del 27% .

Se posiciona al frente de este grupo con una TNA del . Banco de la Nación Argentina: Ofrece un rendimiento del 26% .

Ofrece un rendimiento del . Banco Credicoop y Banco Provincia: Ambas entidades mantienen una tasa del 25 por ciento .

Ambas entidades mantienen una tasa del . ICBC: Se sitúa con un rendimiento anual del 23,5% .

Se sitúa con un rendimiento anual del . Banco Santander, Banco Ciudad, Banco Galicia y BBVA: Cierran la lista con una tasa del 23 por ciento anual.

Para quienes operan con estas últimas entidades, como el BBVA o Santander, el desafío es mayor: se requiere un capital de 5,2 millones de pesos para generar esos $100.000 de interés en treinta días. En caso de buscar una renta de $200.000, los montos a inmovilizar se vuelven aún más elevados, exigiendo una liquidez considerable por parte del ahorrista.

La irrupción de los plazos fijos online

La competencia por la liquidez ha dinamizado el sector de los bancos que permiten constituir depósitos online sin necesidad de ser cliente. En este terreno, las tasas han perforado el techo de la banca tradicional, ofreciendo rendimientos que optimizan el uso del capital:

Banco VOII, Banco de Comercio y Banco CMF: Lideran este ranking con una TNA del 33,5% .

Lideran este ranking con una TNA del . Banco Meridian: Ofrece una tasa muy competitiva del 33,25% .

Ofrece una tasa muy competitiva del . Banco Provincia de Tierra del Fuego: Se alinea con la banca tradicional ofreciendo un 25%.

Con las tasas máximas del 33,5%, el esfuerzo del ahorrista se reduce notablemente: basta con invertir poco más de $3,5 millones para obtener los mismos $100.000 que en otros bancos requerirían casi cinco millones.

Liquidez y contexto económico

Esta dinámica de mercado, donde el 30% anual se ha convertido en un nuevo piso de referencia, responde a la necesidad de los bancos de sostener depósitos en un contexto donde la inflación ha mostrado una desaceleración, promediando un 2% mensual.

A pesar de esta estabilidad relativa, los expertos advierten que el atractivo de los plazos fijos debe medirse siempre en términos reales. Si bien obtener $100.000 mensuales es un complemento valioso para el presupuesto familiar, la capacidad de estas tasas para acompañar la evolución de los precios será el factor determinante para saber si el ahorro mantiene o pierde su poder adquisitivo en los meses venideros.