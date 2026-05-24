Plazo fijo: cuánto rinde invertir $6.000.000 a 30 días

El plazo fijo es una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan obtener un rendimiento previsible sin exponerse a grandes riesgos. Una de sus principales características es que, al momento de constituirlo, el inversor ya sabe exactamente cuánto cobrará al finalizar el plazo acordado.

En las últimas semanas, distintas entidades financieras ajustaron las tasas de interés que ofrecen para este instrumento. En la actualidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica cerca del 17,50%, por debajo de los valores registrados a comienzos de año, cuando algunas opciones superaban el 25% anual.

Cuánto se obtiene al invertir $6.000.000 en un plazo fijo a 30 días

Tomando como referencia una TNA del 17,50%, una inversión de $6.000.000 colocada a 30 días genera aproximadamente $86.301,37 en intereses. De esta forma, al vencimiento del depósito, el ahorrista recibirá un total de $6.086.301,37, entre capital inicial y rendimiento.

Qué tasa ofrece cada banco para un plazo fijo a 30 días

Banco de la Nación Argentina: 17,5%

17,5% Banco Galicia y Buenos Aires S.A.: 18,25%

18,25% Banco BBVA Argentina S.A.: 18,75%

18,75% Banco Santander Argentina S.A.: 15%

15% Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%

19,5% Banco Macro S.A.: 18%

18% Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 17,5%

17,5% Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%

17% Banco Patagonia S.A.: 16%

16% Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 17,5%

17,5% Banco BICA S.A.: 23%

23% Banco CMF S.A.: 23,25%

23,25% Banco Comafi Sociedad Anónima: 18%

18% Banco de Comercio S.A.: 19%

19% Banco de Formosa S.A.: 19%

19% Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 20,75%

20,75% Banco del Chubut S.A.: 18,5%

18,5% Banco del Sol S.A.: 22%

22% Banco Dino S.A.: 20%

20% Banco Hipotecario S.A.: 18% / 21,5%

18% / 21,5% Banco Julio Sociedad Anónima: 20%

20% Banco Mariva S.A.: 21% / 22%

21% / 22% Banco Masventas S.A.: 24%

24% Banco Meridian S.A.: 23,5%

23,5% Banco Provincia de Tierra del Fuego: 21% / 17%

21% / 17% Banco VOII S.A.: 24%

24% BIBANK S.A.: 21%

21% Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 24% / 24,25%

24% / 24,25% Reba Compañía Financiera S.A.: 22%

Cómo hacer un plazo fijo a 30 días, paso a paso

Ingresá al home banking o a la app de tu banco. Buscá la sección "Inversiones" o "Plazo fijo". Ingresá el monto que querés invertir, por ejemplo $6.000.000. Seleccioná el plazo de 30 días. Confirmá la operación y guardá el comprobante.

Qué es un plazo fijo y por qué sigue siendo una inversión elegida

El plazo fijo es una herramienta financiera tradicional que consiste en inmovilizar una suma de dinero durante un período determinado —por lo general 30 días— a cambio de una tasa de interés acordada desde el inicio.

Mientras dura ese plazo, los fondos no pueden retirarse. Su principal atractivo es la previsibilidad y el bajo riesgo que ofrece, por eso sigue siendo una opción elegida por quienes priorizan seguridad y estabilidad, aunque su rentabilidad puede verse afectada si la inflación supera las tasas ofrecidas por los bancos.