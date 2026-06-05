Posco obtuvo la aprobación del RIGI para ampliar su proyecto entre Catamarca y Salta

El proyecto de expansión de litio que desarrolla la compañía surcoreana Posco en Argentina recibió este jueves un impulso clave para su continuidad. El plan para avanzar con la segunda etapa de Sal de Oro, ubicado entre las provincias de Catamarca y Salta, fue admitido al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), herramienta implementada en 2024 por el Gobierno argentino para promover grandes proyectos de inversión.

La confirmación fue realizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó a través de sus redes sociales que el comité de evaluación del RIGI aprobó la incorporación de la iniciativa minera al régimen de beneficios previsto para inversiones de gran escala.

La decisión representa un paso importante para uno de los emprendimientos vinculados al litio que se encuentran en producción dentro del territorio argentino y que forman parte del proceso de expansión de una actividad que se consolidó como uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.

Una inversión de 208 millones de dólares

De acuerdo con la información difundida por Caputo, la segunda etapa de Sal de Oro contempla una inversión total de 208 millones de dólares. El proyecto tiene como objetivo alcanzar una producción anual de 23.000 toneladas de carbonato de litio, un insumo clave dentro de la industria minera vinculada a este recurso.

Según destacó el titular del Palacio de Hacienda, el nivel de producción previsto permitirá generar exportaciones superiores a los 300 millones de dólares por año.

Entre los principales datos del proyecto aprobado se destacan:

• Inversión prevista: 208 millones de dólares.

• Producción estimada: 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

• Exportaciones proyectadas: más de 300 millones de dólares por año.

• Ubicación: proyecto Sal de Oro, entre Catamarca y Salta.

La aprobación dentro del régimen especial permite a la empresa acceder a una serie de incentivos destinados a fomentar inversiones de gran magnitud en distintos sectores productivos del país.

Los beneficios contemplados por el RIGI

La incorporación al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones otorga a los proyectos aprobados un conjunto de ventajas orientadas a brindar previsibilidad y condiciones favorables para el desarrollo de inversiones de largo plazo. Entre los beneficios establecidos por el régimen se encuentran:

• Beneficios impositivos específicos.

• Exención del pago de derechos de exportación.

• Exclusión de la obligación de ingresar al país los ingresos obtenidos por exportaciones.

• Estabilidad normativa durante 30 años.

• Acceso a mecanismos de arbitraje internacional en caso de controversias.

Estos instrumentos forman parte del esquema diseñado para atraer inversiones y promover el desarrollo de proyectos considerados estratégicos por su magnitud económica y productiva.

El Salar del Hombre Muerto

El proyecto Sal de Oro se encuentra emplazado dentro del Salar del Hombre Muerto, una de las áreas más importantes para la actividad litífera argentina. Ubicado en la frontera entre Catamarca y Salta, este salar concentra diversas iniciativas de exploración y producción vinculadas al denominado "oro blanco".

La primera etapa del emprendimiento demandó una inversión de 800 millones de dólares, destinada a la construcción de una planta comercial de fosfato de litio y otra de hidróxido de litio.

Con la aprobación de la segunda etapa, Posco busca profundizar su presencia en una región que concentra parte importante de los recursos de litio existentes en Argentina.

La expansión de Posco en la región

La estrategia de crecimiento de la compañía no se limita únicamente a Sal de Oro. En abril pasado, Posco concretó la compra a la firma canadiense Lithium South de la empresa NRG Metals Argentina, propietaria del proyecto de litio Hombre Muerto Norte (HMN Li), que actualmente se encuentra en fase de exploración.

La operación amplió la presencia de la minera surcoreana dentro de una de las zonas más relevantes para la explotación del mineral en el país. Además de Posco, en el Salar del Hombre Muerto operan otras compañías vinculadas a la producción de litio.

Entre ellas se encuentran:

• La empresa anglo-australiana Rio Tinto.

• La australiana Galan Lithium.

La presencia de múltiples actores internacionales refleja el interés que despierta la región dentro de la industria minera global.

El litio, uno de los sectores más dinámicos de Argentina

Actualmente, el litio se ubica entre las actividades de mayor crecimiento dentro de la economía argentina, junto con el cobre y los hidrocarburos. El potencial del país en este recurso queda reflejado en los datos difundidos por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que ubica a Argentina en posiciones destacadas dentro del mercado mundial.

Según el informe más reciente:

• Argentina es el quinto productor mundial de litio.

• Se ubica detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue.

• Es el tercer país con mayores reservas, detrás de Chile y Australia.

• Comparte con Bolivia el primer lugar en recursos de litio.

Estos indicadores explican el creciente interés de empresas internacionales por desarrollar proyectos dentro del territorio argentino.

Un sector con perspectivas de crecimiento

Los datos de la Secretaría de Minería muestran la magnitud del desarrollo que atraviesa la actividad. Actualmente, Argentina cuenta con 69 proyectos de litio en distintas etapas de avance.

De ese total:

• Siete proyectos ya se encuentran en producción.

• Entre ellos figura Sal de Oro, desarrollado por Posco.

El resto de las iniciativas se distribuye entre etapas de exploración, construcción y desarrollo. Las expectativas oficiales apuntan a que la puesta en marcha de nuevos emprendimientos y el avance de los proyectos más desarrollados permitan incrementar significativamente la producción nacional durante los próximos años.

En ese contexto, la aprobación de la segunda etapa de Sal de Oro mediante el RIGI constituye un nuevo capítulo dentro de la expansión de la industria del litio en Argentina, un sector que busca consolidar al país entre los principales actores mundiales en la producción de uno de los recursos minerales más demandados de la actualidad.