Anses: qué beneficiarios cobran esta semana de agosto 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha el calendario de pagos de agosto de 2026, mes en el que jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben una actualización del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio.

El ajuste responde al esquema de movilidad mensual vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos decimales para determinar el incremento exacto de cada prestación.

Durante todo agosto, el organismo distribuirá los pagos correspondientes a jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las asignaciones familiares y el Seguro por Desempleo, entre otros beneficios.

Los montos actualizados de las prestaciones y jubilaciones en agosto 2026

Con el incremento, la jubilación mínima será de $ 419.800, más el bono extraordinario de hasta $ 70 mil que sigue vigente para esos haberes. En total, el monto a percibir es de $ 489.800. El haber máximo queda en $ 2.823.311,87.

Así quedarán los nuevos montos:

Jubilación mínima: $ 489.800 (haber más bono)

$ 489.800 (haber más bono) Puam : $ 335.820,73

: $ 335.820,73 Pensión no contributiva : $ 293.843,14

: $ 293.843,14 Jubilación máxima: $ 2.823.311,87

La Asignación Universal por Hijo (AUH), también aumentará 1,89%. El monto a cobrar será de $ 156.313,52. En el caso de hijo con discapacidad, el valor subirá a $ 508.825,41.

Quiénes cobran en la semana del 17 al 21 de agosto 2026

Durante esta semana cobran algunos de los beneficiarios que perciben hasta un haber mínimo con la siguientes terminaciones del DNI:

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

AUH y Asignación familiar por hijo: cuándo se cobra en agosto

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (AFH):

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

Para la Asignación por Embarazo (AUE), son los de las siguiente terminaciones de DNI los que cobran esta semana:

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro en Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales pueden verificar cuándo y dónde cobrar a través de los canales oficiales de Anses.

Para realizar la consulta deben:

Ingresar al sitio web oficial de Anses.

Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL.

Presionar el botón "Consulta".

Verificar la información que arroja el sistema sobre la fecha y el lugar de pago. Según informó el organismo previsional, el sistema indica desde el primer día habilitado hasta la fecha límite para percibir cada prestación correspondiente al mes en curso.