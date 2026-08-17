El riesgo país quedó a un paso de los 490 puntos en una jornada sin operaciones en Argentina

El panorama financiero de la Argentina atravesó este lunes un episodio de marcada volatilidad, a pesar de que el mercado local permaneció completamente cerrado debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La inactividad doméstica no fue impedimento para que los indicadores internacionales reflejaran un clima de desconfianza sobre los activos locales, situando al riesgo país en una zona de vigilancia crítica.

Escalada del riesgo país y el impacto en los bonos soberanos

El indicador elaborado por JP Morgan, referente ineludible para medir la percepción de solvencia de la economía argentina, registró este lunes un avance del 3,1%, alcanzando los 489 puntos básicos. Esta cifra no solo refleja la presión inmediata de la jornada, sino que consolida una tendencia ascendente sumamente pronunciada: el índice acumula un incremento del 14,8% solo en lo que va del mes de agosto.

El deterioro de los bonos soberanos en dólares fue el motor principal de esta suba en el riesgo país. Al operar exclusivamente en Wall Street ante la inactividad de las plazas locales, estos títulos sufrieron una tendencia bajista persistente:

Caídas sectoriales: Al promediar la jornada, los descensos en las cotizaciones alcanzaron hasta el 0,8%.

Tendencia general: En momentos previos de la rueda, las pérdidas generalizadas se habían situado en un 0,4%.

Debido a que el mercado local permaneció cerrado, la operatividad técnica quedó en suspenso. Se espera que las liquidaciones correspondientes a las operaciones financieras se concreten con normalidad el próximo día hábil, el martes 18 de agosto.

El contexto externo: Wall Street marca el pulso

Los bonos argentinos no operaron en un vacío, sino que siguieron de cerca la tendencia negativa predominante en los principales índices de Estados Unidos. La jornada en Wall Street estuvo marcada por el retroceso generalizado, que impactó negativamente en el apetito por los activos de mercados emergentes:

Dow Jones: Registró una caída del 0,5%.

S&P 500: Retrocedió casi un 0,5%.

Russell 2000: Finalizó la jornada con una baja del 0,3%.

Nasdaq: Borró los avances iniciales y cerró con un descenso del 0,3%.

Este entorno de aversión al riesgo internacional, sumado a las particularidades locales, empujó al riesgo país a situarse peligrosamente cerca de la barrera de los 490 puntos, un umbral técnico que los analistas observan con atención.

Comportamiento mixto de las acciones argentinas en Nueva York

A diferencia de los bonos, que profundizaron sus pérdidas de manera más uniforme, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York —los denominados ADRs— mostraron un desempeño heterogéneo. A pesar de este comportamiento mixto, la mayoría de los papeles cerró en terreno negativo.

Entre los resultados destacados, se observaron los siguientes movimientos:

Loma Negra: Encabezó las pérdidas de la jornada con una caída del 1,1%.

Grupo Supervielle: Logró destacarse en terreno positivo con una suba del 0,9%.

Central Puerto: Finalizó con una ganancia del 0,5%.

Banco Macro: Terminó la jornada con un incremento del 1,6%.

YPF: Registró la mejora más significativa entre los activos argentinos, logrando un salto del 5,3%.

Mercado cambiario y perspectivas de reactivación

El mercado cambiario formal también estuvo bajo el efecto del feriado, manteniendo sus operaciones paralizadas. En este escenario, la única referencia disponible para los operadores provino del mercado informal. En dicho segmento, el dólar se ubicó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

La incertidumbre financiera y los movimientos observados este lunes encontrarán un nuevo cauce el próximo martes 18 de agosto. En esa jornada, tanto la Bolsa local como el mercado cambiario formal retomarán su ritmo habitual, siendo ese el momento en que se procesarán las liquidaciones y se reajustarán las expectativas de los inversores tras el descanso feriado.