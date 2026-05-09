Tras el congelamiento de precios, YPF define un nuevo esquema de subas de los combustibles

La decisión que adoptó YPF a comienzos de abril consistió en la implementación de un "buffer" de precios por 45 días, una medida destinada a evitar el traslado inmediato de la escalada internacional del petróleo a los surtidores.

El CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, confirmó que durante ese período la empresa estatal no trasladaría las subas a los consumidores. El plazo se computa desde el 1° de abril hasta el 15 de mayo, lo que equivale a un mes y quince días de contención.

En palabras del propio Marín, el objetivo del mecanismo fue explícito:

"Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent, quedando liberadas el resto de las variables que componen el precio".

El esquema funciona como un mecanismo de estabilización temporal, pensado para absorber fluctuaciones bruscas de costos internacionales y evitar su traslado inmediato al consumidor final.

La reunión clave del lunes: decisiones compartidas en el sector energético

Con el vencimiento del "buffer" a la vista, este lunes se realizará una reunión entre YPF y el resto de las petroleras para definir los pasos a seguir.

Horacio Marín adelantó que el encuentro será determinante y que posteriormente se hará pública la comunicación oficial sobre las decisiones adoptadas.

En este contexto, el sector enfrenta la necesidad de coordinar una respuesta conjunta frente a un escenario internacional todavía inestable, donde las variables de costo siguen siendo altamente sensibles.

La expectativa está centrada en dos factores principales:

La definición del nivel de ajuste en los precios de los combustibles.

El impacto que esa decisión tendrá sobre el consumidor final.

Un contexto internacional marcado por la volatilidad del petróleo

El marco global en el que se inscribe esta decisión está atravesado por una fuerte inestabilidad en el mercado energético.

Desde finales de febrero, con el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, los combustibles registraron un incremento acumulado del 23%, impulsado por la escalada del precio del petróleo internacional.

En ese período, tanto el Brent como el WTI —referencias clave del mercado energético global— aumentaron más del 50% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

Posteriormente, la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán generó un movimiento inverso en los mercados:

El WTI cayó un 12% , ubicándose en US$95 por barril .

, ubicándose en . El Brent descendió un 10%, situándose en US$101 por barril.

A pesar de esta corrección, las cotizaciones continúan en niveles elevados, cercanos a los US$100 por barril, lo que mantiene la presión sobre la cadena de precios.

El dilema del traslado: estabilidad vs. ajuste pendiente

El punto central que enfrenta el sector energético es que, aunque el "buffer" logró contener temporalmente los aumentos, el diferencial acumulado deberá ser trasladado en algún momento.

Esto coloca a la industria frente a un equilibrio complejo entre:

La necesidad de evitar shocks inflacionarios inmediatos .

. La obligación de reflejar costos internacionales reales en el precio final.

En este sentido, la mirada está puesta en la magnitud del ajuste que se decida aplicar y en su impacto directo sobre el bolsillo de los consumidores.

El propio esquema de estabilización deja abierta una condición clave: durante el período de contención, no se trasladaron las variaciones del petróleo internacional, pero el resto de las variables del precio quedaron liberadas, lo que anticipa un ajuste gradual o acumulativo una vez finalizada la medida.

Un escenario abierto tras el fin del período de contención

Con el vencimiento del "buffer" el 15 de mayo, la industria energética ingresa en una etapa de redefinición. La decisión que adopte este lunes YPF junto al resto de las petroleras será determinante para el comportamiento de los precios en el corto plazo.

El esquema implementado por Horacio Marín buscó amortiguar un ciclo de alta volatilidad internacional, pero el contexto global sigue siendo incierto y los precios del crudo, aunque corregidos, permanecen en niveles elevados.

La resolución que se anuncie tras la reunión no solo marcará el fin de un período de contención, sino también el inicio de una nueva etapa en la política de precios del sector energético argentino.