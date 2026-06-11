Récord energético: YPF tuvo el mejor primer trimestre de su historia y ganó U$S 409 millones

El sector energético argentino atraviesa uno de los momentos más destacados de los últimos años. Así lo reflejó el informe de Energía y Mercado elaborado por RICSA ALyC, que puso de relieve una serie de resultados históricos vinculados a la producción, las exportaciones, las inversiones y el desempeño financiero de las principales compañías del rubro. En ese escenario, YPF registró el mejor primer trimestre de su historia, alcanzando una ganancia de U$S 409 millones y consolidando un proceso de recuperación que se produjo en medio de un contexto internacional complejo para la industria petrolera.

El resultado adquiere especial relevancia al compararse con los registros previos de la compañía. Durante el mismo período del año anterior, YPF había reportado una pérdida de U$S 10 millones, mientras que el trimestre inmediatamente anterior había finalizado con un resultado negativo de U$S 649 millones. La diferencia refleja un cambio significativo en el desempeño de la empresa y se produjo en un escenario marcado por fuertes transformaciones dentro del mercado energético.

Un contexto internacional desafiante

El informe de RICSA destacó que estos resultados se registraron mientras las principales compañías petroleras del mundo enfrentaban presiones derivadas de la caída del precio internacional del petróleo. Durante mayo, las acciones de grandes empresas del sector registraron descensos de entre 5% y 7%, impulsados por las expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Según el reporte, el petróleo había alcanzado valores cercanos a los U$S 120 por barril durante el primer trimestre debido a la crisis en el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, posteriormente perdió terreno en los mercados internacionales. Empresas como Total, Shell, Chevron y Exxon reflejaron ese escenario a través del comportamiento de sus acciones, afectadas por la disminución del valor del crudo.

El contraste de las energéticas argentinas

Mientras las grandes petroleras internacionales atravesaban un período de retroceso bursátil, las compañías energéticas argentinas mostraron una evolución diferente. De acuerdo con el informe, el perfil exportador neto alcanzado por el sector permitió reducir el impacto que históricamente tenían las variaciones internacionales del precio del petróleo sobre las cuentas externas de las empresas locales.

En ese contexto, las acciones energéticas lideraron las subas del mercado doméstico. El informe atribuyó este comportamiento tanto a los sólidos resultados obtenidos durante el primer trimestre como al avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se consolidó como uno de los principales motores de los nuevos proyectos de inversión.

Los números récord de YPF

El desempeño de YPF estuvo acompañado por indicadores operativos de gran magnitud. El informe señaló que el EBITDA ajustado alcanzó un récord de U$S 1.594 millones, con un margen del 32%.

La producción shale promedió los 205.000 barriles diarios, cifra que representó un crecimiento interanual del 39%. Además, ese segmento ya constituye el 76% del petróleo total producido por la compañía, consolidándose como el principal motor de expansión productiva.

Otro dato destacado fue la reducción de costos. El costo de extracción disminuyó un 42%, ubicándose en U$S 8,8 por barril equivalente de petróleo (boe).

La apuesta estratégica en Vaca Muerta

Dentro de la estrategia de crecimiento, YPF presentó el megaproyecto LLL Oil, ubicado en Loma La Lata y desarrollado bajo el marco del RIGI.

La iniciativa contempla:

• Un cluster integrado por cinco bloques.

• El desarrollo de 1.152 pozos.

• Una inversión estimada en U$S 25.000 millones.

El proyecto fue señalado como una de las iniciativas más ambiciosas de la historia reciente del sector hidrocarburífero argentino y se inscribe dentro del proceso de expansión de Vaca Muerta.

Pampa Energía y nuevos desarrollos

El informe también destacó el desempeño de Pampa Energía, que registró un EBITDA ajustado de U$S 325 millones, cifra que representó un incremento del 48% respecto del mismo período del año anterior.

Los ingresos totales alcanzaron los U$S 573 millones, mientras que la producción llegó a un récord de 100.600 boe/d. El principal impulso provino del yacimiento Rincón de Aranda, cuya producción superó los 24.000 barriles diarios.

Además, la empresa presentó proyectos bajo el régimen RIGI por más de U$S 6.900 millones, destinados al desarrollo shale en Rincón de Aranda y a la construcción de un complejo petroquímico y de urea en Bahía Blanca.

Inversiones que amplían el mapa energético

El dinamismo inversor alcanzó también a otros actores del mercado. El Gobierno aprobó el gasoducto San Matías, una obra valuada en U$S 1.300 millones destinada íntegramente a la exportación de gas natural licuado (GNL).

Por otra parte, Pan American Energy (PAE) presentó el proyecto Cerro Dragón, con una inversión de U$S 680 millones. El emprendimiento se convirtió en el primer proyecto bajo el régimen RIGI fuera de la cuenca neuquina.

Exportaciones históricas y superávit récord

El crecimiento de la actividad energética también tuvo un fuerte impacto sobre el comercio exterior argentino. Según el informe, las cantidades exportadas aumentaron un 53,2%, mientras que los precios registraron una mejora del 21,3%.

Como consecuencia, la balanza energética alcanzó un superávit de U$S 1.402 millones, constituyendo el mayor registro mensual de la historia. Ese resultado explicó el 52% del superávit comercial total del país, que llegó a U$S 2.711 millones, otro récord histórico destacado por el reporte.