Récord de reservas en la era Milei: el oro impulsó el mayor nivel del Banco Central

Las persistentes compras de dólares del Banco Central desde comienzos de año, en un escenario de altas tasas de interés, volvieron a marcar el pulso de los mercados financieros argentinos. En ese contexto, las reservas internacionales de la autoridad monetaria alcanzaron el mayor nivel desde la asunción de Javier Milei, impulsadas principalmente por el fuerte repunte del precio del oro.

Mientras el dólar mostró una leve tendencia alcista y cortó la racha de bajas de la semana anterior, las acciones y los bonos cerraron la jornada con pérdidas. La operatoria fue limitada debido al feriado en Wall Street, lo que redujo significativamente el volumen de negocios.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 0,7% en pesos y cerró en 2.912.976 puntos. En lo que va de 2026, el panel líder acumula una baja del 4,5% en moneda local y del 4,2% en dólares, medido al tipo de cambio implícito del contado con liquidación de los ADR argentinos en Nueva York. En términos de dólares, el Merval retrocedió a su nivel más bajo desde el 24 de noviembre.

Los bonos soberanos en dólares registraron una baja marginal promedio del 0,1%, mientras que el riesgo país se mantuvo estable en 566 puntos básicos, sin cambios ante la ausencia de operaciones en el mercado estadounidense.

Desde Delphos Investment señalaron que "el Merval en dólares opera cerca del piso de su rango lateral reciente, pero sin catalizadores inmediatos que habiliten un cambio de régimen". No obstante, destacaron que la estabilidad macrofinanciera limita el riesgo de una corrección más profunda y mencionaron una rotación sectorial hacia bancos y activos rezagados.

En la misma línea, el analista técnico Jorge Fedio, de Clave Bursátil, indicó que la Bolsa atraviesa desde hace tres meses un proceso de lateralización, similar al observado en los mercados internacionales. Según explicó, este comportamiento se da tras la fuerte suba registrada luego del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Operadores consultados por Reuters coincidieron en que la actual coyuntura financiera se refleja en precios deprimidos de los activos y en un bajo interés inversor para tomar nuevas posiciones, una dinámica que también condiciona el flujo de inversiones hacia las provincias.

El oro, clave en la suba de las reservas

En el mercado cambiario, el Banco Central absorbió USD 21 millones en la jornada y acumula once ruedas consecutivas con compras netas. En lo que va de enero, la entidad incorporó USD 708 millones a las reservas netas.

Las reservas internacionales brutas aumentaron USD 201 millones y alcanzaron los USD 44.801 millones, el nivel más alto desde el 5 de enero de 2023. El principal factor fue la suba del precio del oro, que avanzó 1,8% y alcanzó un récord nominal de USD 4.677 la onza.

"El BCRA ya compró en lo que va de 2026 unos 700 millones de dólares, con el dólar cerrando en mínimos del año a pesar de haber acelerado las compras", señaló Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero. Además, explicó que la absorción de pesos vía bonos dollar linked permite acumular reservas sin presionar el tipo de cambio, aunque con impacto en la volatilidad de tasas y en el nivel de actividad.

El mercado mayorista operó con un volumen reducido de USD 190,7 millones. Allí, el dólar subió 4,50 pesos (0,3%) y cerró a $1.434,50 para la venta, cortando una racha de cuatro jornadas en baja. Según operadores, el rango de negociación fue acotado y el volumen resultó el más bajo del mes.

En el balance de enero, el dólar comercial acumula una baja de 20,50 pesos, equivalente al 1,4%. La banda superior del régimen cambiario se ubicó este lunes en $1.549,88, dejando al tipo de cambio oficial un 8% por debajo de ese techo.

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación subió cinco pesos y cerró a $1.460, mientras que el dólar blue también avanzó cinco pesos hasta $1.505. En el mercado de futuros se registró escasa actividad, con contratos a fin de enero en torno a los $1.450.

Un informe de MegaQM advirtió que uno de los principales desafíos del Banco Central para 2026 será avanzar en la remonetización de la economía, es decir, recuperar la demanda real de dinero, actualmente por debajo de los promedios históricos.

En cuanto a las tasas, la caución bursátil promedió el 28% anual, mientras que los plazos fijos se ubicaron en torno al 27% para montos relevantes, un escenario que mantiene atractivo el esquema de carry trade.