Reservas en tensión: el Gobierno pagó al FMI y el BCRA perforó el piso de los US$45.000 millones

En una jornada marcada por el cumplimiento de las obligaciones financieras internacionales, el Gobierno nacional concretó el pago de los vencimientos correspondientes al mes de febrero con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta operación financiera tuvo un impacto directo y sensible en el nivel de activos externos del país, provocando que las reservas brutas se ubiquen este jueves por debajo del umbral de los US$45.000 millones.

De acuerdo con el reporte diario emitido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las reservas cerraron la jornada en un nivel de US$44.750 millones. La caída responde a la cancelación del primer compromiso del ejercicio 2026, el cual ascendió a un total de US$832,5 millones en concepto de intereses. Para hacer frente a esta obligación, la autoridad monetaria había procedido la semana pasada a la compra de US$808 millones al Tesoro estadounidense en Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta que utiliza el organismo multilateral para las transacciones con sus países miembros.

Mientras se procesaba el impacto contable del pago, una misión técnica del FMI arribó esta mañana al país con el objetivo de iniciar la revisión de las cuentas públicas basadas en las cifras de cierre del año 2025. La comitiva está encabezada por los economistas Luis Cubeddu y Bikas Joshi, quienes liderarán las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y la consulta del Artículo IV.

Desde el organismo confirmaron que el propósito de la visita es debatir el cumplimiento de las metas pactadas. En caso de que la Argentina apruebe satisfactoriamente esta auditoría, la entidad dirigida por Kristalina Georgieva procedería a liberar un desembolso de US$1.000 millones, vitales para fortalecer la posición de liquidez del BCRA. Fuentes oficiales confirmaron que, previo a los encuentros presenciales en Buenos Aires, los equipos técnicos ya venían manteniendo reuniones virtuales para preparar el terreno de la negociación.

Balance de metas: superávit y acumulación de reservas

La revisión actual se centra en el desempeño de la economía argentina durante el último tramo de 2025, enfocándose específicamente en dos pilares fundamentales: el superávit fiscal y la acumulación de reservas. En este análisis, el Gobierno presenta un panorama de claroscuros ante los técnicos de Washington.

En el frente fiscal, el equipo económico exhibe logros contundentes que sobrepasan las exigencias iniciales:

Superávit Primario: Se alcanzó un nivel cercano al 1,4% del PBI , superando la meta pactada originalmente del 1,3% .

Se alcanzó un nivel cercano al , superando la meta pactada originalmente del . Superávit Financiero: El resultado final del año pasado arrojó un saldo positivo equivalente a aproximadamente el 0,2% del PBI .

El resultado final del año pasado arrojó un saldo positivo equivalente a aproximadamente el . Perspectivas: El equipo económico incluso ha barajado la posibilidad técnica de haber estirado el superávit primario hasta el 1,6% del PBI.

Sin embargo, el escenario en el ámbito de las reservas es sustancialmente distinto. Según cálculos de la consultora PPI, el Gobierno incumplió el objetivo de acumulación de 2025 por un margen amplio de US$11.085 millones. A pesar de que el inicio de 2026 ha mostrado una dinámica positiva —con compras del BCRA por US$1.297 millones—, el país se verá obligado a solicitar un waiver o perdón formal ante el organismo debido al desvío registrado en el ejercicio anterior.

Desafíos estadísticos y cronograma de pagos 2026

Un componente adicional de tensión en la mesa de diálogo es la situación del índice de precios al consumidor. La Argentina había asumido el compromiso de actualizar la canasta de medición de la inflación oficial, una tarea que se encuentra en medio de polémicas locales tras la postergación de dicha actualización. Si bien el FMI aún no ha emitido una opinión oficial al respecto, existe una fuerte expectativa sobre las conclusiones que los técnicos vuelquen en su informe final.

El cumplimiento de este calendario es crítico, considerando que la carga financiera para el resto del año es elevada. Durante 2026, la Argentina deberá afrontar pagos totales por más de US$4.400 millones, distribuidos en siete vencimientos clave según el cronograma oficial del organismo: