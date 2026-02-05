ANSES: con el bono, el haber mínimo de jubilados y pensionados alcanza los $429.254 en febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará a partir de febrero un aumento del 2,85% en los haberes jubilatorios y previsionales, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre informado por el INDEC. La actualización alcanza a jubilados y pensionados de Catamarca y de todo el país, y los pagos con los nuevos montos comenzarán a acreditarse en los próximos días.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ser de $359.254,35, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.417.441,63. A estos valores se suma el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Poder Ejecutivo, lo que eleva el haber mínimo a $429.254,35.

La normativa vigente también establece que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $287.403,48. En tanto, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se ubicarán en torno a los $251.478,05. Con la incorporación del bono de $70.000, los montos finales serán los siguientes:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $321.478,05

Pensión Madre de 7 hijos: $429.254,35

Desde ANSES se aclaró que el bono extraordinario se depositará de manera automática junto con los haberes de quienes perciben la jubilación mínima y de los beneficiarios de pensiones no contributivas.

En el caso de quienes cobran más que la mínima, el bono será proporcional, de modo que la suma total entre haber y refuerzo no supere los $429.254,34.

Cabe recordar que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad previsional establecida por el Decreto 274/24, los aumentos para jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y se calculan en base al IPC de dos meses atrás.

Calendario de pagos de ANSES en febrero

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y el monto del haber. En febrero, las fechas presentan modificaciones por los feriados nacionales de Carnaval, previstos para los días 16 y 17.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Cómo iniciar el trámite jubilatorio

Para iniciar el trámite de jubilación ante ANSES, el primer paso es ingresar al portal oficial y acceder a la sección "Mi ANSES" con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En caso de no contar con esta clave, el sistema permite generarla de manera online.

Luego, se debe verificar que los aportes laborales estén correctamente registrados en las opciones "Trabajo" y "Consultar Historia Laboral". Si existen períodos sin registrar, el interesado puede presentar certificados de servicio, recibos de sueldo, constancias de afiliación a obras sociales o una Declaración Jurada, además del formulario 6.18 de prestaciones previsionales.

Una vez completada esta instancia, se debe solicitar un turno para concurrir a una oficina de ANSES, donde será necesario presentar el DNI y toda la documentación respaldatoria.