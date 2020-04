Rojas: La actividad gastronómica va a quedar devastada

El secretario general de la UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteles y Gastronómicos de la República Argentina) en Catamarca, Juan Carlos Rojas, afirmó que “los efectos de la cuarentena a raíz de la pandemia por el coronavirus serán devastadores”. “Acá no se salvará nadie, ni los trabajadores, ni las patronales, la mayoría de las cuales son pymes (pequeñas y medianas empresas), de las cuales casi la mitad desaparecerá”, advirtió el sindicalistas, anunciando que “acá, en Catamarca ya tenemos varios cierres de distintos comercios, o los anuncios de que aunque los habiliten, después de la cuarentena ya no abrirán”. Sobre la crítica situación del sector, Rojas coincidió con el titular del gremio a nivel nacional, el también catamarqueño Luis Barrionuevo, quien en declaraciones para el programa de Jorge Lanata, por Radio Mitre, indicó que “en nuestro rubro tenemos 45 mil empresas, en su gran mayoría pymes, de las cuales creo que quedarán en pie 25 mil, y las otras 20 mil se van a la lona, porque en dos o tres meses no pueden pagar más nada", alertó. Preocupado por la situación de los afiliados a la UTHGRA, Rojas lamentó que “en Catamarca, antes de aplicar las suspensiones, muchas empresas ya han decidido los despidos, sin previo aviso, ni menos indemnizaciones”, añadiendo que “desde el gremio estamos haciendo los trámites legales ante la DIL (Dirección de Inspección Laboral), pero hay que tener en cuenta que la cuarentena por la pandemia tiene todo paralizado”. En esta parte se quejó porque “en los períodos de ganancias extraordinarias, por las fiestas de la Virgen, o del Poncho, las patronales no comparten las mayores utilidades que obtienen con sus trabajadores; pero si reaccionan rápidamente y le hacen sentir las pérdidas a sus empleados cuando vienen tiempos como este”. Después, aunque consideró “importante, el aporte del Gobierno nacional con el 50% del sueldo de sus trabajadores”, Rojas deslizó que “en muchos casos eso será lo único que cobrarán, porque, salvo las grandes cadenas de hoteles o restaurantes, la mayoría de las firmas no van a cumplir con el 25% que les corresponde, para llegar al 75% pactado en el acuerdo con los empresarios”. “Y además, hay que ver cuánto dura esa ayuda, porque la cuarentena va para largo”, comentó nuevamente en línea con Barrionuevo, a advertir que “no veo que en 60 días podamos estar solucionando todos estos problemas. La situación es, realmente, muy grave y difícil", enfatizó. Seguidamente, indicó que “habrá que evaluar cuando vaya volviendo la actividad, porque con los locales cerrados no hay salida posible, y hasta el método delibery tiene un efecto limitado sobre el conjunto de la actividad, porque en principio se adecúa a un sector como la venta de pizzas y sándwiches, y también porque, como mucha gente no trabaja, ni puede salir, han vuelto a cocinar en cada casa”. Fuera del desolador panorama en la gastronomía tradicional, el titular del gremio dijo que “también se nos derrumbaron las expectativas que teníamos en los complejos mineros, como el caso de la explotación del litio, en el Salar del Hombre Muerto, donde teníamos trabajadores de nuestro sector que imaginaban una ocupación importante, por muchos años, y hoy son 50 desocupados, que además son de la zona, oriundos de Antofagasta o de todos esos pueblos de norte de Belén”. Rojas también se preocupó por la asistencia de la obra social que brinda la UTHGRA, y que “atiende la demanda en salud y otros servicios para más de la mitad de quienes aportan como afiliados” y por la situación de “los propios trabajadores de nuestra entidad (gremio y obra social), entre quienes contamos a profesionales de distintas especialidades, empleados administrativos, ordenanzas, etc., y que debemos sostener sin contar con la recaudación que veníamos teniendo”.