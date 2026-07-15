Cuánto aumentarán las jubilaciones, la AUH y otras asignaciones en agosto, tras el dato de inflación

La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio, difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), puso en marcha una nueva actualización de las prestaciones que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Como resultado de ese dato, las jubilaciones, las pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones aumentarán un 1,9% durante agosto.

La actualización responde al mecanismo de movilidad que rige desde marzo de 2024 y que establece que los haberes previsionales y diversas asignaciones sociales se ajusten de acuerdo con la evolución mensual de la inflación. De esta manera, el porcentaje informado por el INDEC para junio impactará directamente en los montos que percibirán los beneficiarios durante el octavo mes de 2026.

Con esta actualización, millones de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales recibirán haberes con el incremento correspondiente, de acuerdo con los valores establecidos por la normativa vigente.

La fórmula de movilidad continúa vinculada al índice de precios

El aumento del 1,9% surge de la aplicación de la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, mecanismo que determina que las prestaciones administradas por la ANSES se actualicen siguiendo la evolución mensual de los precios.

Desde la implementación de este esquema, las jubilaciones y pensiones se ajustan utilizando el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En consecuencia, el índice correspondiente a junio es el que se utilizará para calcular los haberes que se abonarán durante agosto.

Este mismo criterio también alcanza a otras prestaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), cuyos montos también experimentarán la misma variación porcentual.

Cómo quedarán las jubilaciones y pensiones en agosto

Con el incremento del 1,9%, el haber mínimo para los jubilados alcanzará los $419.817,13, sin contemplar el bono extraordinario que el Gobierno ya adelantó que continuará otorgando a quienes perciben los ingresos más bajos.

A ese monto se sumará un bono adicional de $70.000, lo que elevaría el ingreso total de quienes cobran la jubilación mínima hasta los $489.817,13.

El refuerzo extraordinario, según se indicó, ya fue adelantado por el Gobierno para los beneficiarios de menores ingresos. De todos modos, su oficialización suele concretarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos.

Además del haber mínimo, las restantes prestaciones previsionales también se actualizarán con el mismo porcentaje.

Los nuevos valores de los haberes previsionales

De acuerdo con el cálculo realizado en función del índice de inflación de junio, los principales haberes previsionales quedarán establecidos de la siguiente manera, sin incluir el bono de refuerzo:

Jubilación mínima: $419.817,13 .

. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.853,70 .

. Pensiones No Contributivas (PNC): $293.872 .

. Prestación Básica Universal (PBU): $192.047,17.

Estos valores corresponden exclusivamente a la actualización derivada de la movilidad y no contemplan el pago adicional destinado a quienes perciben hasta un haber mínimo.

El bono de refuerzo continuará en $70.000

En paralelo con la actualización de los haberes, el Gobierno ya adelantó que continuará otorgando el bono de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo.

Según la información difundida, este refuerzo suele confirmarse en los días previos al comienzo del calendario mensual de pagos. Además, se recordó que desde hace dos años ese bono permanece congelado en hasta $70.000 mensuales, sin modificaciones en su monto.

También aumentarán la AUH, la AUE y las asignaciones

La actualización del 1,9% no alcanzará únicamente a jubilaciones y pensiones. También se aplicará sobre otras prestaciones administradas por la ANSES, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del sistema SUAF.

Como consecuencia del incremento derivado del índice de inflación de junio, los nuevos valores previstos para agosto serán los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.861,93 .

. Asignación Universal por Embarazo para Protección Social (AUE): $150.861,93 .

. Asignación por hijo del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF): $75.439,63 para el primer escalón de ingresos.

Estos montos reflejan la aplicación del mismo mecanismo de actualización utilizado para las prestaciones previsionales.