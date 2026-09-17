ANSES modificó el tope de ingresos del SUAF: qué trabajadores dejan de cobrar las asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó en septiembre de 2026 los límites de ingresos para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), junto con los montos que reciben sus beneficiarios.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los topes, rangos y valores de las asignaciones aumentaron un 2,11%, de acuerdo con la movilidad correspondiente a la inflación de julio.

La actualización quedó establecida mediante la Resolución 260/2026 de ANSES y comenzó a regir para las prestaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan desde septiembre.

De esta manera, también cambió el nivel de ingresos a partir del cual los trabajadores y sus grupos familiares dejan de tener derecho a cobrar las asignaciones.

Cuáles son los nuevos topes de ingresos del SUAF

Desde septiembre de 2026, el ingreso máximo permitido por cada integrante del grupo familiar es de $3.157.449 mensuales.

Al mismo tiempo, el tope máximo del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) quedó establecido en $6.314.898.

Esto significa que para acceder al sistema deben cumplirse ambos requisitos. Si uno de los integrantes supera el límite individual, el grupo queda excluido aunque sus ingresos conjuntos permanezcan por debajo del máximo familiar.

Los límites vigentes son:

Ingreso máximo por integrante: $3.157.449.

Ingreso máximo del grupo familiar: $6.314.898.

Actualización de septiembre: 2,11%.

Vigencia: septiembre de 2026.

Quiénes dejan de cobrar las asignaciones familiares de ANSES

Una de las claves de la actualización está en el límite individual. La Resolución 260/2026 establece expresamente que si una persona integrante del grupo familiar percibe más de $3.157.449, todo el grupo queda excluido.

La restricción se aplica incluso cuando la suma de los ingresos de la familia no supera el tope máximo de $6.314.898.

Para determinar el Ingreso del Grupo Familiar, ANSES contempla la suma de los ingresos correspondientes a ambos progenitores.

Dentro del cálculo se incluyen los ingresos de trabajadores en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones, Prestación por Desempleo, planes sociales y prestaciones contributivas o no contributivas.

También se consideran las rentas de referencia correspondientes a trabajadores autónomos, monotributistas y empleados de casas particulares.

Quiénes pueden cobrar las asignaciones familiares

El régimen de asignaciones familiares alcanza, entre otros, a trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios del Seguro de Desempleo y personas inscriptas y aportantes al Monotributo.

También comprende a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y otros grupos incluidos dentro del régimen establecido por la Ley 24.714, siempre que correspondan de acuerdo con las condiciones de cada prestación.

El monto de determinadas asignaciones varía según el rango de ingresos en el que se encuentre comprendido el grupo familiar.

Cuánto se cobra por asignaciones familiares en septiembre de 2026

Con la actualización del 2,11%, la Asignación por Hijo para el primer rango de ingresos pasó a ser de $77.025, mientras que la Asignación Prenatal tiene el mismo valor para ese segmento.

La Asignación por Hijo con Discapacidad del primer rango, en tanto, quedó establecida en $250.780.

Los principales valores vigentes en septiembre son:

Asignación por hijo, primer rango: $77.025.

Asignación prenatal, primer rango: $77.025.

Asignación por hijo con discapacidad, primer rango: $250.780.

Asignación por nacimiento: $89.782.

Asignación por adopción: $536.774.

Asignación por matrimonio: $134.430.

En el caso de la Asignación por Hijo y Prenatal, el valor general disminuye a medida que aumenta el ingreso familiar: pasa de $77.025 en el primer tramo a $51.958, $31.427 y $16.217 en los siguientes rangos.

Para la Asignación por Hijo con Discapacidad, los valores generales son de $250.780, $177.412 y $111.970, según el nivel de ingresos del grupo familiar.

Los nuevos montos y límites se encuentran vigentes desde septiembre y fueron establecidos oficialmente por ANSES a través de la Resolución 260/2026.