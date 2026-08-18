El riesgo país se acerca a los 500 puntos y las acciones argentinas caen hasta 6,5%

El mercado financiero argentino atraviesa este martes una jornada marcada por la presión sobre los activos locales, con el riesgo país acercándose a los 500 puntos básicos y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registrando fuertes bajas.

El indicador elaborado por JP Morgan se ubicaba en 497 unidades, alcanzando así máximos para los últimos dos meses. El movimiento supone un nuevo alejamiento de los niveles mínimos registrados a mediados de julio, luego de la mejora en la calificación crediticia realizada por Moody's.

La evolución del indicador muestra una aceleración durante agosto. En lo que va del mes, el riesgo país acumula una suba de 71 puntos, en un contexto en el que los distintos segmentos de activos argentinos presentan comportamientos desfavorables. El riesgo país mide la diferencia de rendimiento entre los bonos locales y los títulos de Estados Unidos. Por eso, su incremento refleja una mayor brecha en los rendimientos exigidos entre ambos mercados.

La jornada vuelve a colocar al indicador en niveles que no se observaban desde hace aproximadamente dos meses y marca un cambio respecto de la mejora registrada anteriormente.

El deterioro de la percepción sobre el Gobierno

Entre las explicaciones mencionadas por las consultoras para el movimiento reciente de los mercados aparecen los resultados de varias encuestas de opinión pública. Esos relevamientos mostraron un deterioro en la imagen del Gobierno y ubicaron a la actividad económica y el desempleo entre las principales preocupaciones de los argentinos.

El escenario señalado por las consultoras se produce en paralelo a la evolución de los activos financieros, que muestran una corrección en las acciones y un incremento del riesgo país.

Desde GMA Capital describieron esta dinámica al señalar: "La calma cambiaria no llegó a replicarse en el resto de los activos locales: el equity (acciones) profundizó la corrección y el riesgo país continuó escalando".

La definición pone el foco en una diferencia dentro del comportamiento de los mercados. Mientras el tipo de cambio mostraba estabilidad durante la jornada, las acciones y los bonos argentinos presentaban retrocesos.

Las acciones argentinas profundizan las pérdidas

La presión sobre los activos argentinos se reflejó con particular intensidad en las acciones que operan en Wall Street. Los papeles locales que cotizan en Nueva York registraban pérdidas de hasta 6,5%, en una jornada en la que predominaban los números rojos.

Entre las principales bajas se encontraban:

Corporación América: -6,5%.

-6,5%. Banco Supervielle: -3,3%.

La tendencia negativa también se trasladaba al mercado accionario local. El índice S&P Merval retrocedía 1,3% en pesos y 1,9% en dólares. De esta manera, el deterioro no quedaba limitado a determinadas empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos, sino que también alcanzaba al principal índice bursátil local, con una caída medida tanto en moneda nacional como en dólares.

La evolución de las acciones constituye uno de los componentes centrales de la jornada financiera, especialmente frente a un riesgo país que continúa escalando durante agosto.

Los bonos también operan en baja

El comportamiento negativo se extendía además al segmento de renta fija. Los bonos argentinos en dólares que operan en el exterior registraban bajas de hasta 0,5%.

Este movimiento contribuía directamente a explicar la suba del riesgo país, debido a que el indicador refleja la diferencia de rendimiento entre los bonos locales y los títulos estadounidenses. Así, durante la jornada se combinaban tres movimientos principales en los mercados financieros:

Riesgo país: 497 puntos básicos.

497 puntos básicos. Bonos en dólares: bajas de hasta 0,5%.

bajas de hasta 0,5%. Acciones argentinas en Wall Street: pérdidas de hasta 6,5%.

El comportamiento conjunto de estos activos configura una jornada de presión para los instrumentos financieros argentinos, con el riesgo país nuevamente cerca de la barrera de los 500 puntos.

El dólar se mantiene estable

A diferencia de lo que ocurría con las acciones y los bonos, el mercado cambiario presentaba un comportamiento más estable. El dólar oficial operaba a $1510 para la venta en las pantallas del Banco Nación, sin registrar modificaciones durante la jornada.

En el segmento mayorista, en tanto, el dólar comercial cotizaba a $1491. Los valores del mercado cambiario contrastaban con la evolución de los restantes activos financieros. Mientras el riesgo país avanzaba y las acciones argentinas profundizaban las pérdidas, el tipo de cambio mantenía una relativa estabilidad.

Esta diferencia es precisamente la que destacó GMA Capital al referirse a una "calma cambiaria" que no se replicaba en el resto de los activos locales.