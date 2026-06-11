Una familia tipo necesitó casi $1.5 millones en mayo para no ser pobre

El costo de vida para los hogares argentinos volvió a mostrar un incremento durante mayo. Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia tipo integrada por cuatro personas necesitó $1.498.741 para superar la línea de pobreza, una cifra que representó un aumento del 2% respecto de abril.

El dato fue difundido junto con el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al quinto mes del año y permite dimensionar el nivel de ingresos que requieren los hogares para cubrir el conjunto de bienes y servicios considerados esenciales dentro de la Canasta Básica Total (CBT).

La actualización de los valores mostró que los costos asociados a las necesidades básicas continuaron en ascenso, tanto en el componente alimentario como en el conjunto de gastos generales que determinan la línea de pobreza.

El valor de la Canasta Básica en mayo

De acuerdo con el relevamiento oficial, una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó disponer de $1.498.741 para no ser considerada pobre durante mayo.

La cifra surge de la evolución de la Canasta Básica Total (CBT), indicador que establece el umbral de ingresos necesario para cubrir tanto la alimentación como otros bienes y servicios esenciales. En términos mensuales, la CBT registró una variación de 2%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) avanzó 2,4%.

Estos indicadores son utilizados por el INDEC para medir dos situaciones diferentes:

• La Canasta Básica Alimentaria (CBA) determina la línea de indigencia.

• La Canasta Básica Total (CBT) establece la línea de pobreza.

El incremento registrado durante mayo implicó que las familias necesitaran mayores ingresos para mantener su capacidad de acceso a los bienes y servicios considerados indispensables.

#DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para superar el umbral de pobreza en mayo de 2026: 2,0% más que el mes previo https://t.co/Vu1B2iEEH5 pic.twitter.com/Im2wb4Id1M — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 11, 2026

Variaciones acumuladas e interanuales

El informe también reflejó la evolución de ambos indicadores a lo largo de los últimos doce meses. Según los datos difundidos por el organismo:

• La Canasta Básica Alimentaria acumuló una variación interanual de 36,2%.

• La Canasta Básica Total registró una variación interanual de 34,9%.

Estas cifras muestran la evolución de los costos básicos de subsistencia y permiten observar cómo se modificaron los ingresos necesarios para cubrir las necesidades fundamentales de los hogares argentinos durante el último año.

Los ingresos necesarios según el tamaño del hogar

El informe del INDEC presenta distintos ejemplos representativos de hogares para establecer cuánto dinero necesitó cada uno de ellos durante mayo. En el caso de una familia de tres integrantes, integrada por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, los valores fueron los siguientes:

• Canasta Básica Alimentaria: $542.351.

• Canasta Básica Total: $1.193.173.

Para un hogar de cuatro personas compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, los ingresos necesarios ascendieron a:

• Canasta Básica Alimentaria: $681.246.

• Canasta Básica Total: $1.498.741.

Por otra parte, el tercer ejemplo difundido por el organismo corresponde a una familia de cinco integrantes compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años.

Para este grupo familiar, los valores fueron:

• Canasta Básica Alimentaria: $716.521.

• Canasta Básica Total: $1.576.346.

Estos ejemplos permiten observar cómo los requerimientos económicos aumentan en función de la cantidad de integrantes que componen cada hogar.

El valor de referencia para un adulto equivalente

Además de los cálculos para distintos grupos familiares, el informe incorpora una referencia individual utilizada para elaborar las estimaciones. Según precisó el INDEC, un adulto equivalente necesitó durante mayo:

• $220.468 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria y superar la línea de indigencia.

• $485.030 para cubrir la Canasta Básica Total.

Estos parámetros sirven como base para calcular los montos correspondientes a las diferentes configuraciones familiares que utiliza el organismo estadístico en sus informes periódicos.

Qué incluye la Canasta Básica Total

Uno de los aspectos centrales del informe está relacionado con la composición de la Canasta Básica Total, indicador utilizado para establecer la línea de pobreza.

De acuerdo con la explicación difundida por el propio INDEC, la CBT se construye ampliando el alcance de la Canasta Básica Alimentaria. Según señala el organismo, la metodología consiste en incorporar los bienes y servicios no alimentarios necesarios para la vida cotidiana.

El INDEC explica que la Canasta Básica Total "se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios". Para ello, la estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

Este procedimiento permite determinar el nivel de ingresos requerido para acceder no solo a los alimentos indispensables, sino también al conjunto de gastos que forman parte de las necesidades básicas de los hogares.