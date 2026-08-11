CAMYEN se reunió con representantes de la empresa Bai Tau Minerals

El directorio de CAMYEN recibió en su sede a representantes de la empresa minera junior Bai Tau Minerals, en el marco de la primera visita de la compañía a Catamarca. El encuentro se concretó luego de una serie de reuniones virtuales en las que la firma, con sede en Kazajistán, manifestó un especial interés en conocer el potencial geológico de la provincia.

La visita permitió avanzar desde el intercambio virtual hacia un contacto directo con las áreas que forman parte del paquete de propiedades de la empresa estatal catamarqueña. En ese marco, durante la reunión se planificó un recorrido de campo por algunas de esas áreas, que próximamente serán abiertas para licitación pública.

El contacto entre ambas partes se inscribe así en un proceso que comenzó con reuniones virtuales y que ahora incorporó una instancia presencial, con la posibilidad de conocer directamente parte de las propiedades que serán incluidas en futuros procesos de licitación.

Desde CAMYEN destacaron que la concreción de estos encuentros forma parte del trabajo orientado a dar a conocer las características geológicas de Catamarca y promover el desarrollo de la actividad minera.

Quiénes participaron del encuentro

La reunión contó con la presencia de representantes de Bai Tau Minerals y autoridades de CAMYEN. Por parte de la empresa minera participaron:

Kirill Zimin , jefe de Desarrollo de Negocios Internacionales.

, jefe de Desarrollo de Negocios Internacionales. Atur Maryan , geólogo principal de la Dirección de América Latina.

, geólogo principal de la Dirección de América Latina. Ilya Terentyev, jefe de Geología BTM.

En representación de CAMYEN estuvieron presentes:

Gabriel Molina , vicepresidente.

, vicepresidente. Agustina Lencina, vocal.

La conformación de la delegación de Bai Tau Minerals incluyó representantes vinculados tanto al desarrollo de negocios internacionales como a las áreas de geología y al trabajo específico relacionado con América Latina. Por parte de CAMYEN, el encuentro fue encabezado por integrantes de su directorio.

Recorrido por los campos de CAMYEN

Uno de los puntos centrales abordados durante la reunión fue la planificación de un recorrido de campo por algunas de las áreas que integran el paquete de propiedades de CAMYEN.

Estas áreas tienen además una particularidad dentro del proceso que lleva adelante la empresa estatal catamarqueña: próximamente serán abiertas para licitación pública. La posibilidad de realizar el recorrido permitirá a los representantes de Bai Tau Minerals conocer directamente algunas de las propiedades incluidas en ese paquete, luego del interés expresado durante las reuniones virtuales previas.

De esta manera, la visita a Catamarca incorporó una instancia destinada a acercar a la empresa interesada al territorio y a las áreas que forman parte de las propiedades administradas por CAMYEN.

El objetivo de difundir el potencial geológico

Desde CAMYEN señalaron que la realización de las reuniones y la posibilidad de que empresas interesadas puedan efectuar recorridos de campo son parte de una estrategia destinada a dar a conocer el potencial geológico con el que cuenta Catamarca.

Las autoridades de la empresa estatal expresaron: "La concreción de estas reuniones y la posibilidad de que las empresas interesadas puedan hacer un recorrido de campo es el resultado del trabajo que desarrollamos para dar a conocer el potencial geológico con el que cuenta Catamarca e impulsar el desarrollo de nuestra minería".

La declaración sintetiza el objetivo que CAMYEN atribuye a este tipo de encuentros: generar oportunidades para mostrar las características geológicas de la provincia y, a partir de ese conocimiento, impulsar el desarrollo de la minería.

El encuentro con Bai Tau Minerals representa en ese sentido una nueva instancia dentro del trabajo de vinculación con empresas interesadas en conocer las áreas y el potencial geológico catamarqueño.

Bai Tau Minerals

Bai Tau Minerals es una empresa minera junior con sede en Almaty, Kazajistán. La compañía se especializa en proyectos vinculados con el desarrollo de yacimientos de minerales sólidos que se encuentran en fase de exploración, además de trabajar con proyectos que ya están listos para avanzar hacia su desarrollo comercial en Asia Central.

Su perfil está vinculado principalmente con la exploración y el desarrollo de proyectos mineros. La compañía cuenta actualmente con una cartera de 16 proyectos de exploración, ubicados principalmente en Kazajstán.

De ese conjunto, dos proyectos se encuentran en una fase avanzada, de acuerdo con la información proporcionada. Entre los objetivos de Bai Tau Minerals se encuentra además la intención de expandir su presencia tanto en Kazajstán como en otras regiones. En ese marco se produjo el acercamiento con Catamarca y el interés por conocer el potencial geológico de la provincia.