Banco Nación lanzó un plan para comprar autos 0 km en hasta 48 cuotas: qué modelos incluye

El Banco Nación y Volkswagen Argentina anunciaron un programa de financiación exclusivo destinado a la compra de vehículos 0 km de la marca alemana en concesionarios oficiales adheridos. La iniciativa se encuentra enmarcada en la línea "+Autos con BNA" y busca ampliar las posibilidades de acceso a unidades nuevas mediante condiciones preferenciales de financiamiento.

El esquema permite solicitar préstamos personales de hasta $20.000.000, destinados a la adquisición de vehículos Volkswagen cuyo precio no supere los $60.000.000. Los créditos contemplan plazos de financiación que van desde 24 hasta 48 meses. Una de las características centrales de la propuesta es que se trata de un préstamo personal sin prenda, de modo que la financiación se estructura bajo esa modalidad. Las condiciones de tasa varían de acuerdo con el plazo elegido y con la relación que cada cliente mantiene con el Banco Nación.

Para quienes acreditan sus haberes en el Banco Nación, la tasa nominal anual es del 27% para operaciones a 24 meses y del 30% para plazos de entre 30 y 48 meses.

En el caso de quienes no perciben su sueldo en la entidad, las tasas ascienden al 37% para operaciones a 24 meses y al 40% para plazos comprendidos entre 30 y 48 meses.

Qué modelos están incluidos

La propuesta alcanza a los modelos Volkswagen comercializados a través de concesionarios oficiales adheridos, siempre que el vehículo elegido no supere el valor máximo establecido de $60.000.000. Según la información publicada en la web de la automotriz, los modelos incluidos son:

Polo.

Tera.

Virtus.

Nivus.

T-Cross.

Taos.

Saviero.

Amarok.

El monto máximo que puede financiarse es de $20.000.000, mientras que el precio máximo establecido para los vehículos alcanzados por el programa es de $60.000.000. La financiación se extiende desde 24 hasta 48 meses y utiliza el sistema de amortización Francés.

Cómo se realiza el trámite

La operatoria se gestiona íntegramente en los concesionarios oficiales de Volkswagen adheridos. Allí, los interesados pueden consultar cuáles son los modelos disponibles, conocer las condiciones correspondientes y avanzar con la solicitud del crédito de acuerdo con su perfil.

"El objetivo de la propuesta es facilitar el acceso a vehículos nuevos, ofreciendo montos y plazos que se adaptan a las necesidades de cada cliente", señalaron desde la automotriz. Tanto el Banco Nación como Volkswagen confirmaron que los interesados pueden acercarse directamente a los puntos de venta participantes para conocer en detalle los vehículos disponibles, las tasas aplicables y los requisitos necesarios para iniciar el trámite.

La gestión incluye la consulta y la presentación de la documentación en los puntos de venta oficiales de la marca. De todos modos, desde el Banco Nación aclararon que el otorgamiento de los préstamos está sujeto a evaluación crediticia y a la aprobación formal de acuerdo con la normativa vigente.

Las principales condiciones del programa son:

Operatoria: "+Autos con el BNA".

"+Autos con el BNA". Tipo de crédito: préstamo personal sin prenda.

préstamo personal sin prenda. Monto máximo: $20.000.000.

$20.000.000. Valor máximo del vehículo: $60.000.000.

$60.000.000. Plazo: entre 24 y 48 meses.

entre 24 y 48 meses. Sistema de amortización: Francés.

Francés. Vehículos: modelos Volkswagen comercializados por concesionarios oficiales adheridos.

modelos Volkswagen comercializados por concesionarios oficiales adheridos. Tasa para clientes que acreditan haberes en el BNA: 27% a 24 meses y 30% entre 30 y 48 meses.

27% a 24 meses y 30% entre 30 y 48 meses. Tasa para clientes que no acreditan haberes: 37% a 24 meses y 40% entre 30 y 48 meses.

Una segunda herramienta: refinanciación digital de tarjetas

En paralelo al lanzamiento del programa para la compra de vehículos, el Banco Nación presentó una alternativa de refinanciación digital y autogestionada destinada a clientes que poseen deudas o un historial crediticio irregular.

La iniciativa forma parte del programa de regularización de compromisos financieros de la entidad y está orientada a personas que mantienen saldos impagos en tarjetas de crédito. En esta primera etapa, la operatoria se encuentra habilitada para personas con deudas clasificadas en situación 3, 4 o 5, quienes pueden optar por planes de refinanciación de hasta 96 meses.

El banco explicó que incorporó un nuevo canal digital completamente autogestivo para que los clientes puedan realizar el procedimiento sin necesidad de concurrir personalmente a una sucursal y con contabilización automática de la operación.

"En el marco de este programa, el Banco incorporó además un nuevo canal digital, 100% autogestivo, que permite a los clientes refinanciar sus deudas de tarjeta de crédito sin concurrir a una sucursal y con contabilización automática de la operación", afirmó el texto oficial.

Más de 62.000 operaciones durante 2026

La entidad difundió además cifras sobre el alcance que tuvo el programa de refinanciación durante 2026. De acuerdo con los datos comunicados por el Banco Nación, hasta el momento se concretaron más de 62.000 operaciones de refinanciación, por montos superiores a los $310.000 millones.

El nuevo canal digital busca ampliar esa posibilidad de regularización mediante un procedimiento que puede completarse de manera remota. La herramienta permite que los usuarios gestionen la refinanciación de sus obligaciones sin presentarse en una sucursal y con el registro automático de la transacción.

El desempeño inicial del sistema mostró además una elevada utilización desde sus primeras horas. Según destacó el comunicado oficial, la modalidad alcanzó más de 7.500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas de funcionamiento.

Dos propuestas dentro de la estrategia del Banco Nación

Las dos iniciativas anunciadas por el Banco Nación se dirigen a necesidades diferentes. Por un lado, la línea "+Autos con BNA" busca facilitar el acceso al financiamiento para la compra de vehículos 0 km Volkswagen, con créditos personales sin prenda de hasta $20 millones, plazos de hasta 48 meses y tasas diferenciadas según el vínculo del cliente con la entidad.

Por otro, la nueva herramienta de refinanciación apunta a clientes que mantienen deudas de tarjetas de crédito y que se encuentran comprendidos, en esta primera fase, en las situaciones 3, 4 o 5. Para ellos, el mecanismo permite acceder a planes de hasta 96 meses y completar el proceso de manera completamente digital.

La institución definió esta última herramienta como una alternativa ágil, simple y completamente digital para los clientes alcanzados, con el objetivo de facilitar la regularización de obligaciones sin intermediarios ni gestiones presenciales.

Así, mientras el programa con Volkswagen establece condiciones específicas para quienes buscan adquirir un vehículo nuevo, la herramienta de refinanciación ofrece una vía autogestionada para quienes necesitan reorganizar sus compromisos financieros. En ambos casos, el Banco Nación concentra la operatoria en mecanismos destinados a ampliar las alternativas disponibles para sus clientes, ya sea mediante financiamiento para la compra de vehículos 0 km o a través de opciones para regularizar deudas de tarjetas de crédito.