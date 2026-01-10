Vejez empobrecida: siete de cada diez jubilados no llegan a fin de mes

Las jubilaciones y pensiones se transformaron en uno de los principales ejes del ajuste fiscal del Gobierno nacional. Desde diciembre de 2023, el sistema previsional concentró un recorte equivalente a $16,5 billones, lo que derivó en una fuerte licuación del poder adquisitivo de los adultos mayores. Como resultado, siete de cada diez jubilados no logran cubrir sus gastos básicos y la jubilación mínima quedó muy por debajo del costo real de vida.

Según un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), la jubilación media se encuentra hoy un 23% por debajo del nivel de diciembre de 2023. En términos acumulados, cada jubilado perdió en promedio $4,8 millones desde el inicio de la gestión de Javier Milei, cifra que se eleva considerablemente si se analiza el deterioro desde años anteriores.

El deterioro no responde a una situación coyuntural. De acuerdo al estudio, las jubilaciones "tienen un techo" y no lograrán recuperar lo perdido bajo el esquema actual, ya que desde la modificación introducida por el DNU 274/2024 los haberes quedaron atados exclusivamente a la inflación. En la práctica, esta fórmula consolidó la pérdida previa y bloqueó cualquier recomposición real del ingreso previsional.

Jubilaciones que no alcanzan

El impacto del ajuste se refleja con claridad al comparar los ingresos con el costo de vida. La Canasta de Consumo para Personas Adultas Mayores se ubicó en noviembre en $1.359.675. Incluso tomando una medición más acotada, una persona mayor de 75 años que vive sola necesita al menos $746.271 mensuales para cubrir gastos básicos, según datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

En contraste, la jubilación mínima se ubica actualmente en $349.303, a lo que se suma un bono de $70.000 congelado desde marzo de 2024. En conjunto, los ingresos apenas alcanzan para cubrir un tercio de la canasta básica estimada para adultos mayores.

Entre los rubros que más presionan el presupuesto jubilatorio se destacan los alimentos, los servicios del hogar y la salud. Solo en noviembre, el gasto mensual promedio en alimentos fue de $499.166, mientras que los servicios básicos como luz y gas alcanzaron los $449.600. A esto se suman gastos en salud por $149.750 y bienes personales por más de $200.000.

Medicamentos y endeudamiento

Uno de los factores más críticos es el aumento sostenido de los medicamentos, cuyo precio creció por encima del promedio inflacionario. El Índice de Precios de Medicamentos elaborado por la Defensoría porteña indicó que en noviembre los fármacos subieron un 1,9% mensual, con alzas más marcadas en analgésicos (3,5%) y psicofármacos (2,8%), productos de consumo habitual entre jubilados.

Con ingresos insuficientes y precios desregulados, el endeudamiento se convirtió en una estrategia de supervivencia. Según MATE, la morosidad de los hogares alcanzó niveles récord: 9,1% en préstamos personales y 7,4% en tarjetas de crédito, de acuerdo al último Informe sobre Bancos del Banco Central.

Este deterioro también se refleja en los indicadores sociales. Más de un millón de adultos mayores se encuentran actualmente en situación de pobreza, con una tasa que creció por encima del promedio general de la población. La vejez empobrecida dejó de ser una excepción para convertirse en un fenómeno estructural.

El ajuste que sigue

El escenario no muestra señales de mejora a corto plazo. El Presupuesto 2026, el primero aprobado durante la administración de La Libertad Avanza, prevé un aumento real del 6% en las partidas destinadas a jubilaciones, pero recorta en términos reales un 13,8% los recursos asignados al bono extraordinario. Esto implica la continuidad del refuerzo congelado en $70.000 durante todo el año, lo que llevaría a una nueva caída real del haber mínimo cercana al 0,6%.

Desde MATE advirtieron que, del "ahorro" fiscal acumulado desde el inicio del actual gobierno —estimado en $100,8 billones—, las jubilaciones representan uno de los recortes más significativos. Junto con la obra pública y los programas sociales, el sistema previsional se ubicó entre los sectores más afectados.

En paralelo, el Gobierno impulsa una reforma laboral bajo el argumento de fortalecer el empleo y el sistema previsional. Sin embargo, especialistas advierten que las propuestas avanzan en recortes de derechos laborales, reducción de aportes patronales y desfinanciamiento de la seguridad social. Según el Instituto de Economía y Finanzas (IEF), esta estrategia podría sentar las bases para una futura privatización del régimen previsional, replicando un esquema similar al que antecedió la creación de las AFJP.

De este modo, el ajuste sobre los jubilados no aparece como un daño colateral del programa económico, sino como uno de sus pilares centrales, con consecuencias directas sobre la calidad de vida de millones de personas mayores que hoy no logran llegar a fin de mes.