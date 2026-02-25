Dólar hoy: el oficial se mantiene firme mientras el blue presiona en $1.435

En una jornada marcada por la calma en las ventanillas del sector público pero con la atención puesta en las pizarras financieras, el mercado cambiario argentino transita este miércoles sin grandes alteraciones en sus precios base. La moneda extranjera, eje central de las expectativas económicas del país, muestra un comportamiento de estabilidad en el tipo de cambio oficial, aunque las cotizaciones alternativas persisten en niveles que reflejan una brecha persistente respecto al valor determinado por la autoridad monetaria nacional.

El comportamiento del tipo de cambio oficial

El foco de la estabilidad se encuentra hoy en el Banco de la Nación Argentina, donde el dólar oficial opera sin variaciones de último momento respecto a la jornada previa. Los valores de referencia para la entidad se sitúan en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, manteniendo de forma idéntica los números registrados en el último cierre de operaciones.

Esta inmovilidad en la pizarra del Banco Nación sirve como ancla momentánea en un mercado que no ha reportado sobresaltos de magnitud durante la mañana, consolidando una tendencia de quietud para el pequeño ahorrista que accede al mercado formal bajo las normativas vigentes. La paridad de cierre de ayer se replica así en el inicio de esta jornada, brindando una referencia previsible para las operaciones de comercio exterior vinculadas al tipo de cambio oficial.

Las cotizaciones paralelas y la brecha financiera

Pese a la quietud del oficial, el mercado informal y los dólares financieros mantienen sus cotizaciones por encima del valor bancario, configurando un mapa de precios diverso para la divisa que influye en la toma de decisiones corporativas. En las cuevas de la city, el dólar blue se ofrece a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, lo que consolida una diferencia sustancial frente a los mil cuatrocientos pesos del oficial.

Por otro lado, en el ámbito bursátil, las herramientas utilizadas por las empresas para dolarizar carteras o realizar giros de divisas también muestran valores elevados que superan la barrera del oficial. El escenario técnico se desglosa de la siguiente manera:

Dólar Contado con Liquidación (CCL): La herramienta utilizada para girar divisas al exterior se posiciona hoy como la más cara del mercado financiero al cotizar en $1.451 .

La herramienta utilizada para girar divisas al exterior se posiciona hoy como la más cara del mercado financiero al cotizar en . Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos): Surgido de la compra y venta de bonos en la Bolsa de Comercio, se ubica en $1.409, apenas por encima de la referencia de venta del Banco Nación, pero manteniendo su propia dinámica de mercado ajustada a la oferta y demanda de títulos públicos.

El impacto en el consumo: el dólar tarjeta

Uno de los datos más relevantes para el consumidor final en este esquema de múltiples tipos de cambio es la posición del denominado dólar tarjeta. Este valor, que se aplica a los consumos realizados en moneda extranjera mediante tarjetas de crédito y débito, se posiciona este miércoles en $1.820 para la venta.

La importancia de esta cifra radica en su impacto directo sobre los gastos realizados en el exterior y el pago de servicios internacionales contratados desde Argentina, como plataformas de streaming o almacenamiento en la nube. Al ser la cotización más alta de todo el abanico cambiario, el dólar tarjeta se convierte en un factor condicionante para el presupuesto de quienes viajan o consumen productos digitales del extranjero, marcando una distancia considerable respecto a las opciones financieras como el MEP.

Perspectivas y efecto en la economía real

El comportamiento del mercado cambiario en su conjunto continúa siendo uno de los principales focos de atención para los distintos actores de la economía nacional. La estabilidad que hoy muestra el Banco Nación se contrapone con la presión que ejercen los dólares financieros como el CCL y el MEP, así como el blue en el sector informal, que suele reaccionar con mayor sensibilidad a la coyuntura política y monetaria.

En un contexto donde cada movimiento del dólar tiene un efecto inmediato sobre la formación de precios, las expectativas de los inversores y la inflación, la jornada de hoy ofrece un respiro en términos de volatilidad oficial, pero mantiene alertas las señales en los mercados alternativos. Para las empresas y los ahorristas, la observación de estas brechas sigue siendo la tarea diaria fundamental para la gestión de activos en un escenario económico que demanda un monitoreo constante de las pizarras y de las regulaciones vigentes.