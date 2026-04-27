En la previa de la revisión del acuerdo, el Gobierno enfrenta un pago de US$800 millones al FMI

El Gobierno enfrenta esta semana un pago de US$800 millones en concepto de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI), en lo que constituye el segundo vencimiento del año dentro del esquema de pagos trimestrales correspondientes a la deuda total contraída con el organismo desde 2018.

El cumplimiento de este compromiso se produce en un momento particularmente sensible, dado que se encuentra pendiente la definición del directorio ejecutivo del FMI sobre la segunda revisión del acuerdo firmado en abril de 2025. Esa instancia es determinante, ya que de su aprobación depende un nuevo desembolso de US$1000 millones previsto para mayo.

Este escenario plantea una dinámica en la que el Ejecutivo debe afrontar obligaciones inmediatas mientras aguarda la llegada de nuevos fondos que podrían aliviar la situación financiera.

La revisión del acuerdo y el rol del directorio

El acuerdo a nivel técnico entre la Argentina y el FMI fue cerrado a mediados de abril en Washington, en el marco de la asamblea anual del organismo y del Banco Mundial, con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo. En esa instancia se evaluó el cumplimiento de las metas establecidas al cierre de 2025.

Con ese paso completado, resta ahora la evaluación del directorio ejecutivo del Fondo, que deberá analizar el caso argentino y, en caso de aprobación, habilitar el giro de divisas hacia el país.

El proceso aún no tiene fecha confirmada, lo que añade incertidumbre al contexto financiero. Sin embargo, desde el organismo se anticipó que la revisión podría tratarse durante mayo. En ese sentido, Luis Cubeddu, subdirector del departamento del FMI que sigue el caso argentino, señaló: "Nuestro plan es presentar la solicitud a la junta directiva a principios o mediados de mayo. Estamos preparando la documentación necesaria".

Estrategias para afrontar el vencimiento inmediato

Ante la proximidad del pago de intereses, los analistas estiman que el Gobierno deberá recurrir a recursos disponibles para cumplir con la obligación. Entre las alternativas mencionadas se encuentran:

Utilizar dólares adquiridos por el Tesoro

Recurrir a compras de divisas al Banco Central (BCRA)

Además, no se descarta la posibilidad de que el Ejecutivo decida postergar algunos días el pago, a la espera de novedades desde Washington. Este tipo de mecanismo no es inusual, ya que fue aplicado en febrero en una situación similar.

La combinación de estas opciones refleja la necesidad de administrar los tiempos financieros en función de la disponibilidad de divisas y de las definiciones pendientes por parte del organismo internacional.

Expectativas sobre reservas

En paralelo al análisis del acuerdo, el FMI planteó objetivos vinculados a la acumulación de reservas. Según indicó Cubeddu, el organismo espera que la Argentina pueda sumar US$8000 millones en reservas durante este año, reconociendo además que parte de ese incremento contribuirá a compensar incumplimientos previos.

El desembolso de US$1000 millones que se encuentra en evaluación será el tercer giro dentro del programa acordado en abril de 2025 por un total de US$20.000 millones en la gestión de Javier Milei. De concretarse en los plazos previstos, es decir, a más tardar a mediados de mayo, la Argentina habrá recibido cerca del 80% del total acordado en ese programa, consolidando así el flujo de financiamiento previsto en el acuerdo.

El calendario de pagos para 2026

El compromiso de esta semana se inscribe en un cronograma más amplio de obligaciones que la Argentina deberá afrontar a lo largo de 2026, con pagos que superan los US$4400 millones según los datos publicados por el FMI.

El detalle de los vencimientos incluye:

Febrero: US$832,5 millones

US$832,5 millones Fines de abril: US$32.560

US$32.560 Principios de mayo: US$799 millones

US$799 millones 1 de agosto: US$826 millones

US$826 millones Septiembre: casi US$802 millones

casi US$802 millones Inicio de noviembre: US$821 millones

US$821 millones Diciembre: US$343 millones

Este esquema evidencia la continuidad de compromisos a lo largo del año, con montos significativos que deberán ser atendidos en diferentes momentos del calendario.