El dólar mayorista sigue con expectativa alcista y se acerca a los $1.500

El pulso del mercado cambiario argentino dejó postales de marcada relevancia durante la última rueda de operaciones. El dólar mayorista avanzó un 0,9% en el acumulado semanal, consolidando una trayectoria de ajuste paulatino que, sin embargo, encontró un límite claro al no lograr quebrar la barrera psicológica de los $1.500. En la última jornada, la cotización oficial experimentó un retroceso de $1, posicionándose en $1.498,5 para la venta en el segmento mayorista.

Este valor sitúa a la moneda estadounidense un 23,6% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.852,73. Dicha distancia amplía de manera significativa la brecha con el dólar contado con liquidación (CCL), llevándola hasta un 6,7%. La actividad en la plaza cambiaria se reflejó con fuerza en el volumen de negocios: en el segmento de contado, el monto operado superó holgadamente los u$s395,2 millones, evidenciando un flujo constante de transacciones que mantuvo ocupados a los principales operadores de la plaza.

Expectativas de Cobertura y el Horizonte Financiero hacia 2027

Lejos de agotarse en la coyunda diaria, la dinámica de los negocios financieros comenzó a reflejar un cambio de comportamiento estructural entre los inversores y corporaciones. El mercado inició un proceso de anticipación enfocado en una mayor demanda de cobertura cambiaria proyectada de lleno para la segunda mitad del año, mientras los estrategas económicos y traders ya comienzan a preparar sus carteras y proyecciones con la mira puesta en el 2027.

Este clima de previsión y cobertura se trasladó de forma directa al mercado de derivados. Los contratos de futuros registraron subas de hasta un 0,2% en los diferentes tramos correspondientes al año 2026. A través de estas operaciones, en las cuales se movilizaron unos u$s697 millones en total, las estimaciones privadas del mercado ubican al tipo de cambio mayorista en una cotización estimada de $1.514 para los cierres de agosto, escalando hasta un nivel aproximado de $1.627 hacia el final de diciembre.

El Tablero Minorista y la Radiografía de los Dólares Financieros

Mientras el segmento institucional operaba bajo estas tensiones y proyecciones, el universo de las cotizaciones minoristas y paralelas mantuvo un comportamiento dispar pero de escasa volatilidad en sus referencias centrales:

Dólar Minorista (Banco Nación): Cerró la jornada de manera completamente estable cotizando a $1.520.

Dólar Tarjeta: Como correlato de la cotización oficial minorista, se posicionó en los $1.976.

Promedio Bancario (BCRA): La media informada por la autoridad monetaria alcanzó los $1.521,28.

Dólar Blue: En el mercado informal o libre, la divisa se ubicó en los $1.525 para la venta.

Contado con Liquidación (CCL): Experimentó un avance del 1,6%, alcanzando los $1.583,78.

Dólar MEP: Registró una subida moderada del 0,3%, operando hasta los $1.524,77.