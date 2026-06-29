YMAD impulsa una nueva etapa exploratoria en el bloque Peirano

La empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) avanza en una nueva etapa de desarrollo enfocada en el bloque Peirano, uno de los proyectos que la conducción de la compañía considera estratégicos para su futuro. Así lo confirmó el presidente de la empresa, Fernando Jalil, quien informó que se encuentran en marcha negociaciones con potenciales inversores con el objetivo de impulsar una campaña integral de exploración destinada a identificar nuevos recursos minerales.

Según explicó el titular de YMAD, la iniciativa proyectada no guarda relación con el aprovechamiento de los residuos mineros de Alumbrera, sino que responde a una estrategia orientada a explorar en profundidad el potencial del bloque Peirano.

"Creemos que el futuro de YMAD está en explorar todo el bloque y generar nuevas oportunidades para la provincia", sostuvo Jalil al referirse al alcance del proyecto. La propuesta busca abrir una nueva etapa para la empresa mediante la exploración sistemática del área, con el propósito de ampliar el conocimiento sobre los recursos minerales existentes y generar nuevas posibilidades de desarrollo.

Negociaciones avanzadas para iniciar la campaña

Durante sus declaraciones, Fernando Jalil indicó que las conversaciones con posibles inversores se encuentran avanzadas, lo que permitiría avanzar hacia el inicio de la nueva campaña exploratoria.

De acuerdo con lo expresado por el presidente de YMAD, la expectativa es que los trabajos puedan comenzar durante el segundo semestre de este año, una vez que concluyan las instancias de negociación actualmente en marcha.

La campaña prevista apunta a desarrollar una exploración integral del bloque Peirano, en busca de nuevos recursos minerales que permitan fortalecer las perspectivas futuras de la empresa. En ese marco, Jalil reiteró que el objetivo central consiste en ampliar las oportunidades para Catamarca a partir del desarrollo del potencial minero del área.

El papel de YMAD en el proyecto MARA

Además de referirse al bloque Peirano, el presidente de YMAD destacó la participación que tendrá la empresa en el desarrollo del proyecto MARA.

Jalil explicó que la intervención de la compañía estará vinculada al arrendamiento de infraestructura que será utilizada para el procesamiento del mineral. No obstante, aclaró que YMAD no integra la sociedad del proyecto, aunque consideró que su participación será relevante para acompañar el crecimiento de una de las iniciativas mineras más importantes del país.

"La frutilla del postre tiene que ser MARA. Creo que el año que viene y el 2028 pueden traer muy buenas novedades y mucha generación de empleo vinculada a las obras de infraestructura", manifestó.

Según expresó, las perspectivas asociadas al desarrollo de ese emprendimiento permiten proyectar un escenario favorable en materia de infraestructura y generación de empleo.

Inversiones en distintas localidades de Catamarca

En paralelo a los proyectos vinculados con la actividad minera, Fernando Jalil destacó las acciones que YMAD viene desarrollando en distintas localidades de la provincia a través de programas de responsabilidad social empresaria.

Entre las iniciativas mencionadas, señaló los aportes destinados a la construcción del nuevo Hospital de Belén, así como las obras habitacionales en Los Nacimientos. También hizo referencia a proyectos de infraestructura en Andalgalá y Belén, además de un programa de reciclado que la empresa desarrolla conjuntamente con el municipio de Hualfín.

De acuerdo con sus declaraciones, estas acciones forman parte de una política orientada a que los beneficios derivados de la actividad lleguen directamente a las comunidades.

"Queremos que los recursos de Catamarca lleguen directamente a la población y a los municipios", afirmó.

La consolidación institucional como objetivo

En el tramo final de sus declaraciones, Fernando Jalil sostuvo que la consolidación institucional de YMAD permitirá profundizar las políticas que actualmente desarrolla la empresa y fortalecer el papel de Catamarca en la administración de sus recursos mineros.

Según indicó, ese proceso contribuirá a ampliar las posibilidades de desarrollo vinculadas tanto a la exploración de nuevos recursos como a la continuidad de los programas impulsados por la empresa en distintos puntos de la provincia.

La combinación entre nuevos proyectos de exploración, participación en iniciativas mineras de gran escala y programas de responsabilidad social constituye, de acuerdo con lo expresado por el titular de YMAD, parte de la estrategia de desarrollo que la empresa proyecta para los próximos años.