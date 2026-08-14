YPF proyecta exportaciones por US$10.000 millones anuales y 20.000 puestos de trabajo

El presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó este viernes que la empresa podrá alcanzar un volumen de exportaciones de US$10.000 millones por año, una proyección que, según explicó, estará acompañada por la generación de 20.000 puestos de trabajo para el país.

Marín realizó las declaraciones durante una entrevista con el programa "Vamos Rivadavia", conducido por Nelson Castro en Radio Rivadavia, donde detalló los alcances del proyecto y la perspectiva que tiene la compañía sobre el desarrollo de las inversiones y las exportaciones energéticas.

"Vamos a exportar 10.000 millones de dólares por año. Esto va a generar 20.000 puestos de trabajo", subrayó el titular de YPF al referirse a las expectativas vinculadas con el proyecto. La proyección planteada por Marín contempla además una continuidad de esas exportaciones durante un período de 20 años. De acuerdo con sus cálculos, los US$10.000 millones anuales representarían un total de US$200.000 millones durante ese período.

Gas líquido con destino a Europa y Asia

Uno de los componentes señalados por Marín está relacionado con el transporte de gas líquido mediante barcos hacia mercados internacionales. Según explicó, el gas será trasladado hacia Europa o Asia, con destino a lugares "donde no hay energía". De esta manera, el proyecto se vincula con una estrategia de exportación energética orientada a mercados externos.

Marín destacó que la iniciativa contempla tanto petróleo como gas y definió al proyecto como "muy robusto" por su capacidad para desarrollar exportaciones de ambos recursos.

En ese marco, también remarcó la posibilidad de incorporar capital extranjero mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). "Es un proyecto muy robusto, porque exportamos petróleo y gas. Y pueden haber inversiones extranjeras gracias al RIGI", sostuvo el presidente de YPF.

El RIGI y la llegada de inversiones extranjeras

La posibilidad de recibir inversiones provenientes del exterior aparece como uno de los elementos destacados por Marín dentro de la proyección de largo plazo de la compañía.

El presidente de YPF explicó que el esquema permitirá avanzar en la incorporación de inversiones extranjeras, en un proyecto que, según sus propias estimaciones, tendrá un horizonte extendido y requerirá un volumen significativo de recursos. La mirada planteada por el titular de la empresa está puesta en el desarrollo de infraestructura y en la capacidad futura de la Argentina para incrementar sus exportaciones energéticas.

En ese sentido, Marín sostuvo que el objetivo no está condicionado por las declaraciones coyunturales de distintos actores, sino por una planificación que apunta al largo plazo.

"Cuando el presidente Javier Milei me dijo de venir a trabajar, yo soy un hombre que trabajo para YPF y para el largo plazo y para la Argentina. Lo que declara uno u otro, no le damos importancia", afirmó.

Su planteo se centra así en una visión de futuro vinculada con las inversiones y con la capacidad productiva y exportadora que, según anticipó, tendrá el país.

Una mirada puesta en 2045

Marín también hizo referencia al horizonte temporal del proyecto y planteó una perspectiva que excede el presente inmediato. "Nosotros estamos construyendo para el futuro y para las inversiones. Yo en el 2045 ojalá esté vivo, pero lo que estoy seguro es que la Argentina va a exportar millones de dólares", señaló.

La referencia al año 2045 se vincula con la proyección de 20 años mencionada anteriormente para las exportaciones de US$10.000 millones anuales.

En esa perspectiva, el presidente de YPF destacó la importancia de pensar el desarrollo energético en términos de largo plazo, más allá de las circunstancias actuales.

La Argentina y una nueva proyección exportadora

Además del petróleo y el gas, Marín enumeró otras posiciones que, según sus declaraciones, la Argentina podría alcanzar en el mercado internacional. El titular de YPF afirmó que el país será el "segundo exportador de etanol del mundo", mientras que también sostuvo que será el quinto mundial de esos líquidos que se usan para la garrafa y el sexto exportador de gas natural.

Las proyecciones forman parte del escenario que Marín presentó al explicar el potencial exportador del país y el alcance de las inversiones que se encuentran en planificación.

De esta manera, la estrategia descripta no se limita a un único producto energético, sino que incorpora diferentes recursos y mercados dentro de una perspectiva de crecimiento de las exportaciones.

El financiamiento como etapa previa a las obras

Respecto del estado actual del proyecto, Marín explicó que se encuentra en una etapa de financiamiento, cuyo cierre está estimado para fin de año.

"¿Qué le falta el proyecto? Que estamos en el período de financiamiento, que está estimado para fin de año, entonces a partir del año que viene empiezan las obras, que son muy grandes", indicó.

Según su explicación, una vez concluido el período de financiamiento comenzará una etapa de obras de gran magnitud.

El cronograma planteado por el presidente de YPF contempla además un volumen de inversiones de US$29.000 millones durante los próximos cuatro años. Ese monto se suma a las proyecciones de exportaciones y empleo planteadas por Marín, configurando el escenario económico que la empresa proyecta para el desarrollo del proyecto.