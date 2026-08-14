Jubilaciones y pensiones: cuánto subirán en septiembre tras el dato de inflación de julio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a julio, que registró una variación mensual del 2,1%. El dato volvió a mostrar una aceleración respecto del mes anterior, después de la baja registrada en junio, y se convirtió en el indicador que determina la actualización de los haberes previsionales y de las asignaciones familiares que se aplicará durante septiembre de 2026.

El porcentaje de inflación de julio tiene una incidencia directa sobre los ingresos que reciben jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Esto responde al mecanismo de movilidad vigente, que establece una actualización mensual vinculada con la evolución de los precios.

El sistema está regulado por el Decreto 274/2024, que vincula la movilidad mensual con la inflación registrada dos meses antes. Por ese mecanismo, el IPC de julio funciona como referencia directa para determinar el incremento que recibirán en septiembre los beneficiarios del sistema previsional.

La actualización alcanza a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas, además de las asignaciones familiares contempladas dentro del esquema de actualización.

La jubilación mínima y los nuevos valores

Con la aplicación del porcentaje correspondiente, los haberes previstos para septiembre de 2026 presentan nuevos valores. La jubilación mínima se ubicará en $428.591,11, mientras que, en los casos en que corresponda el bono, el ingreso alcanzará los $498.591,11.

La actualización también alcanza a otros beneficios previsionales. Entre ellos se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto será de $342.872,88. Con bono, la cifra ascenderá a $414.349,88. En el caso de las pensiones no contributivas, el nuevo valor será de $300.015,36, mientras que con bono llegará a $371.492,36.

Por su parte, la Pensión Madre de 7 Hijos tendrá un valor de $428.591,11 y alcanzará los $500.068,11 cuando se incorpore el bono correspondiente.

De esta manera, los nuevos montos previstos para septiembre reflejan la aplicación del mecanismo de movilidad sobre las distintas prestaciones alcanzadas por la actualización.

También se modifican las asignaciones familiares

El impacto del dato de inflación de julio no queda limitado a las jubilaciones y pensiones. El mismo esquema de actualización también alcanza a las asignaciones familiares. Entre los nuevos valores se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se ubicará en $154.011,11 durante septiembre de 2026.

En el caso de la AUH con Discapacidad, el monto llegará a $501.473,96.

Así, el nuevo cuadro de valores comprende tanto los beneficios del sistema previsional como las prestaciones vinculadas con las asignaciones, de acuerdo con el mecanismo de movilidad establecido.

Una inflación que volvió a acelerarse en julio

El resultado del IPC de julio también representa un cambio respecto de la trayectoria observada durante los meses anteriores. La variación mensual del 2,1% interrumpió una racha de tres meses de baja y significó un incremento de 0,2 puntos porcentuales frente al 1,9% registrado en junio.

El comportamiento de los precios también puede observarse en períodos más extensos. En la comparación interanual, el índice acumuló una variación del 33,8%, mientras que durante los primeros siete meses del año el incremento llegó al 19,3%.

Estos datos forman parte del contexto en el que se determina la actualización de septiembre, ya que el mecanismo de movilidad toma como referencia precisamente la evolución de los precios registrada dos meses antes.

Qué ocurrió con los distintos componentes del IPC

El desglose del índice permite observar que la variación de julio tuvo comportamientos diferentes según las categorías que componen el IPC.

El IPC Núcleo registró una suba del 1,8%. Dentro de esta categoría, el incremento estuvo impulsado por aumentos en alquiler de la vivienda y servicios culturales. Sin embargo, la baja registrada en las expensas contribuyó a moderar el avance, luego de que se eliminara el adicional del 20% aplicado en junio.

Por otra parte, los precios estacionales fueron los que presentaron el mayor incremento entre las categorías mencionadas, con una variación del 4,5%. En este segmento se registraron aumentos en verduras, paquetes turísticos y servicios de alojamiento.

Los precios regulados, en tanto, tuvieron una variación del 2,1%, con incrementos en transporte público, gastos de prepagas y electricidad.