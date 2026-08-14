Entre el bolsillo y la pantalla: cómo compra el consumidor en este Día del Niño

A pocos días del Día del Niño, que este año coincide con el fin de semana largo por el paso a la inmortalidad de San Martín, la industria apuesta a que esta combinación favorezca la actividad comercial. El objetivo es aprovechar la extensión del período de descanso para estirar la ventana de compra y generar un mayor movimiento tanto en shoppings y jugueterías físicas como en plataformas digitales.

El escenario, sin embargo, está marcado por un consumidor que analiza cada decisión antes de concretarla. La búsqueda de precios, las promociones y las alternativas de financiación se convirtieron en elementos centrales para definir una compra que, en muchos casos, termina concretándose durante los últimos días previos al festejo.

En ese contexto, el comercio electrónico llega bien posicionado. Durante el primer semestre de 2026, registró un crecimiento superior al 55% interanual, ubicándose por encima de la inflación. En ese período se contabilizaron 645 millones de unidades vendidas, con un ticket promedio de $134.519.

El volumen muestra la dimensión que alcanzaron las operaciones digitales, pero detrás de esas cifras aparece una conducta caracterizada por la prudencia económica. El consumidor no dejó de comprar, pero analiza cómo hacerlo de la manera más conveniente.

El celular, protagonista de las compras

Desde Interact, la asociación que nuclea a más de 100 agencias de marketing y publicidad digital, identifican al dispositivo móvil como la vía de acceso casi exclusiva para este tipo de transacciones.

La tendencia quedó reflejada en el último Hot Sale, donde, según explicó Emmanuel Cristal, Growth Marketing Manager de Wego Digital Hub, el 93% de las operaciones se realizaron a través de celulares.

El dato permite observar hasta qué punto el teléfono se convirtió en una herramienta central para comparar alternativas, buscar promociones y concretar operaciones. "El consumidor del Día del Niño compra desde el celular de forma casi excluyente y financia antes que postergar: más de la mitad de las ventas online se pagan en 3 o 6 cuotas", explicó Cristal.

La definición sintetiza una conducta en la que el consumidor analiza cada desembolso y toma decisiones con especial atención sobre el impacto que tendrá la compra en su bolsillo. En palabras del especialista, hoy se compra "con la calculadora en la mano".

El comportamiento no implica necesariamente que el comprador abandone la intención de adquirir un regalo. Por el contrario, la compra se sostiene, pero se encuentra condicionada por la posibilidad de acceder a cuotas y promociones que permitan distribuir el gasto.

La compra de último momento como estrategia

La postergación de las compras no responde simplemente a la improvisación. Según los especialistas, se trata de una estrategia cada vez más planificada por parte de consumidores que llegan al mercado con información previa y utilizan los últimos días para encontrar las mejores condiciones.

May Pereyra, directora de Cuenta de la agencia Somos Chili, explicó que el comprador actual llega al mercado altamente informado. El cliente, señaló, "compara precios y muchas veces concentra la compra en los últimos días para aprovechar la mejor combinación entre precio, financiación y descuentos".

Esta conducta refleja una mayor sofisticación a la hora de decidir. El consumidor posterga la compra no porque haya abandonado la intención de adquirir el producto, sino porque espera que durante el cierre de las campañas comerciales puedan aparecer oportunidades más convenientes.

La combinación buscada incluye tres variables centrales: precio, financiación y descuentos. La decisión final surge de la comparación entre esas alternativas y no solamente del valor publicado inicialmente.

La batalla comercial se juega en las cuotas

La competencia por captar a los compradores del Día del Niño llevó a que las campañas de bancos y retailers comenzaran a fines de julio y se extiendan hasta el 19 o 20 de agosto.

De esta manera, una celebración puntual pasó a convertirse comercialmente en el denominado "Mes del Niño", con promociones desplegadas durante varias semanas. Dentro de ese esquema, la financiación se consolidó como el factor prioritario de decisión, incluso por encima del precio de lista. Actualmente conviven descuentos de hasta el 40% con alternativas que ofrecen hasta 24 cuotas sin interés.

El escenario también tiene a los marketplaces como protagonistas. Estas plataformas concentran el 47% de la facturación del comercio electrónico, consolidando su importancia dentro del circuito de compras digitales.

Para Daniel Jejcic, CEO de avenida+, firma especializada en tiendas bancarias, el consumidor ya no observa únicamente cuánto cuesta un producto. Su análisis incorpora una serie de variables que terminan determinando el costo real y la conveniencia de la operación.

En este escenario, la competencia deja de estar concentrada únicamente en quién ofrece el menor precio y pasa a involucrar la capacidad de cada plataforma para construir una propuesta que responda a las necesidades específicas del comprador. "El desafío para bancos y marketplaces es usar datos e inteligencia artificial para entender esa intención y mostrarle a cada persona una propuesta relevante, en lugar de obligarla a recorrer cientos de productos", advirtió Jejcic.

Juguetes y pantallas: una competencia por la atención

Más allá de las condiciones económicas que atraviesan las compras, las marcas enfrentan otro desafío que excede la coyuntura: recuperar el protagonismo del juguete tradicional frente al avance de las pantallas y el entretenimiento digital.

La disputa no se produce solamente en términos de productos. También está vinculada con el tiempo y la atención de los chicos, en un ecosistema de entretenimiento digital prácticamente infinito. Para Pablo Marcovich, director de Samba, la respuesta de la industria no debería plantearse como una confrontación directa entre ambos mundos.

"Creemos que hay una oportunidad de comunicación enorme: no plantearlo como una batalla entre lo digital y lo físico, sino recuperar todo aquello que sucede cuando un chico juega, imagina, construye, se mueve o comparte con otros", planteó.

La mirada impone una doble exigencia para las marcas. Por un lado, deben conseguir ventas durante una fecha comercial concentrada y, por otro, necesitan reconstruir a largo plazo el deseo por el juego físico.

En ese contexto adquieren especial relevancia los regalos didácticos y "con sentido", como los bloques de construcción y los juegos de mesa, que están liderando el crecimiento en ventas. Estos productos no solo responden a una tendencia hacia un juego más activo e instructivo, sino que también encuentran una justificación adicional dentro del gasto familiar.