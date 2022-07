Abel Pintos abandonó una entrevista en vivo: "Es un desastre"

Para charlar sobre su gran momento profesional y personal, Abel Pintos le concedió un móvil a Intrusos (América). El diálogo fue muy ameno y dejó algunos títulos interesantes. Sin embargo, el final fue inesperado: el cantante decidió abandonar la entrevista en vivo y lanzó algunos gritos contra la producción del ciclo.

El motivo por el que se levantó no fue una pregunta incómoda ni un comentario que le hizo perder los estribos. Todo lo contrario. Simplemente, el intérprete de “La Llave” se levantó y se fue porque siempre quiso protagonizar ese tipo de escándalo televisivo.

“¿Me pueden cumplir un sueño en vivo y en directo? Les quiero decir que, como público, he visto mucha gente que abandonó el móvil. Entonces, nosotros, cuando en camarines o en casa hay una situación que nos supera, siempre decimos 'bueno, voy a abandonar el móvil'”, les contó a Flor de la V y su equipo.

Y agregó: “Es la primera vez que hago un móvil con 'Intrusos', es la primera vez que hago un móvil con estas características. ¿Yo puedo abandonar el móvil?”.

Luego de que la conductora le diera permiso para que monte ese paso de comedia, el músico dejó su silla con total indignación y arremetió contra el programa. “¿Sabés qué, Flor? Vos y tu producción son un desastre. Y yo, abandono el móvil”, exclamó en el momento justo en que la cámara empezó a perseguirlo.

“Si hay algo que le faltaba a Abel Pintos era abandonar un móvil de 'Intrusos'”, comentó Flor, muy divertida, para ponerle un cierre al momento. Incluso, para dejar en claro que no estaba ofendido, el artista se acercó a la cámara y se despidió con una sonrisa.

Abel Pintos le acercó una taza de té a un artista callejero: “Tomá, hace mucho frío para cantar”

Hace algunos días, Abel Pintos tuvo otro gesto que se volvió viral. ¿Qué hizo? Le acercó una taza de té a un artista callejero para que combata el frío. Agradecido, el joven compartió la historia en sus redes sociales.

Agustín Iturbide es músico y hace dos días estaba tocando en Recoleta cuando pasó su colega famoso. “Anécdota del día: Esta foto representa a este hombre en pura humildad”, escribió junto a una foto de él con el cantautor.

“Me trajo un té de menta y me dijo 'Toma hace mucho frío para cantar'”. Asombrado por el gesto del músico, agregó: “Realmente me temblaban las piernas y le dije 'ojalá algún día le genere lo que vos me generaste hoy en este momento a alguna persona'. No les puedo explicar su respuesta del todo, pero me miro y dijo sonriendo 'Obvio que sí'”. “¡Este hombre me hizo el día!”, concluyó emocionado y agradecido. Abel Pintos sorprendió con su gesto a un artista callejero. (Foto: Captura Instagram /agustiniturbideok)

El posteo del joven no pasó inadvertido entre sus seguidores. “Antes de irse al (Teatro) Ópera, ¡el flaco te lleva un té! Lo es todo”, “¡Causalmente te llamas igual que el hijo de Abel! Todos aprendemos lo que nos falta saber gracias a Abel Pintos”, “Este tipo si nos representa... ¡Qué lindo momento, Agus! Cosas de la vida que no se pagan con nada... Éxitos”, fueron algunos de los mensajes.