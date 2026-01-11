Entradas agotadas para la noche del Chaqueño Palavecino y El Loco Amato en Jesús María

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María inició su 60ª edición con un éxito rotundo y, en ese marco, la comisión organizadora confirmó que se agotaron las entradas para la noche del viernes 16 de enero, una de las jornadas más esperadas de la grilla artística. Ese día se presentarán como principales figuras el Chaqueño Palavecino y El Loco Amato, en un anfiteatro que funcionará a capacidad plena.

La confirmación fue realizada en las últimas horas por la organización del tradicional evento del verano cordobés, que además emitió una firme advertencia al público para evitar situaciones de estafa vinculadas a la reventa de entradas. "No habrá venta de localidades, ni de manera online ni en las boleterías del Anfiteatro. Se recomienda no adquirir tickets por reventa para evitar posibles estafas", remarcaron desde la comisión.

La jornada del viernes 16 corresponde a la octava noche del festival, una fecha que genera gran expectativa tanto por la propuesta artística como por el contexto político, ya que será la noche en la que está prevista la asistencia del presidente Javier Milei, según se anticipó oficialmente. La combinación de música popular, fuerte convocatoria y atención mediática convirtió a esa velada en una de las más demandadas de la presente edición.

Además del Chaqueño Palavecino y El Loco Amato, la grilla de esa noche incluirá a Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo, completando una propuesta que conjuga referentes históricos del folklore con artistas de fuerte arraigo popular.

Un arranque a puro festejo

El festival comenzó con un clima de celebración acorde a una edición histórica que conmemora seis décadas de trayectoria. En sus primeras jornadas, el evento ya evidenció una masiva concurrencia de público, consolidando a Jesús María como uno de los festivales más convocantes del país.

Este sábado, más de 26 mil personas colmaron el anfiteatro y disfrutaron de una noche marcada por la música y la emoción, con presentaciones destacadas de Los Nocheros, Abel Pintos y Los Herrera. La respuesta del público reafirmó el fuerte vínculo del festival con distintas generaciones de espectadores y artistas.

El viernes, en tanto, la apertura oficial también contó con un marco similar de asistentes, luego de haber superado las dificultades climáticas que obligaron a suspender las actividades del jueves debido a las lluvias. Esa jornada inaugural tuvo como platos fuertes a Q'Lokura y Los Palmeras, además de Destino San Javier, y un momento especialmente emotivo cuando Jairo interpretó el Himno Nacional Argentino, generando una ovación generalizada.

Lo que viene en Jesús María

La programación continuará este domingo con otra noche de alto impacto artístico, encabezada por Lázaro Caballero, Christian Herrera y Magui Olave, artistas que garantizan una nueva convocatoria multitudinaria.

En paralelo a los espectáculos musicales, avanzan los campeonatos de jineteada, uno de los pilares históricos del festival, con la participación de delegaciones de distintas provincias del país, que le aportan identidad federal y tradición gaucha al evento.

Con entradas agotadas en varias jornadas, un público que responde masivamente y una grilla artística de alto nivel, el Festival de Jesús María transita una edición que promete quedar en la historia, reafirmando su lugar como una de las grandes citas culturales del verano argentino.