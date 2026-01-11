Christian Petersen volvió a cocinar tras recibir el alta médica y compartió la receta

El chef Christian Petersen inició una nueva etapa personal y profesional tras atravesar un delicado cuadro de salud que lo mantuvo casi un mes internado por una falla multiorgánica. Luego de recibir el alta médica y regresar a su hogar, el cocinero decidió concentrarse de lleno en su proceso de recuperación, con un regreso gradual a la actividad que lo identifica: la cocina.

Lejos de una reaparición estridente o de grandes producciones gastronómicas, Petersen eligió un gesto simple y simbólico para marcar este momento. A través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores la primera receta que preparó tras la internación, una comida casera pensada especialmente para acompañar esta etapa de cuidado, pausa y reconstrucción física.

El cocinero utilizó su cuenta de Instagram para publicar una secuencia de imágenes en las que mostró paso a paso la elaboración de una sopa de pollo con fideos y huevo, a la que sumó un toque de queso cuartirolo para aportar cremosidad. Se trató de un plato sencillo, reconfortante y alejado de la alta cocina, aunque atravesado por su sello profesional y su mirada gastronómica.

Más allá de la receta en sí, la publicación llamó la atención por los mensajes que Petersen eligió para acompañar las imágenes. Con un tono íntimo y cargado de humor, escribió frases como "Paciente: Cris", "Sopa del paciente" y "Cocinar en casa", guiños que reflejaron tanto su estado actual como su actitud positiva frente al proceso de recuperación.

Para muchos de sus seguidores, la publicación funcionó como una señal clara de evolución favorable, luego de semanas de preocupación por su estado de salud. El chef se mostró comprometido al 100% con su recuperación, priorizando el cuidado personal, pero sin desligarse por completo del universo culinario que lo acompaña desde hace décadas.

En paralelo a este regreso paulatino a la cocina doméstica, Christian Petersen también sorprendió en los últimos días con un anuncio vinculado a su actividad profesional. A pocos días de haber recibido el alta médica, el cocinero reposteo en sus redes sociales una historia de uno de sus emprendimientos gastronómicos, con una noticia esperada por sus clientes habituales.

Se trata de Paraje Ruta 8, un restaurante rutero que Petersen lleva adelante junto a integrantes de su familia. A través de una publicación en Instagram, se informó que el local reabrirá sus puertas este fin de semana, marcando así la vuelta a la actividad del emprendimiento tras el delicado episodio de salud que atravesó el chef.

"Paraje Ruta 8: el sábado 10 de enero estamos de vuelta. Abrimos de 8 a 18", anunció el mensaje difundido en redes. Si bien Petersen no precisó si estará presente físicamente en el lugar, la reapertura fue interpretada como una señal alentadora en el marco de su recuperación y de la continuidad del proyecto familiar.

El anuncio se conoció pocos días después de que el cocinero recibiera el alta médica por el episodio de salud que sufrió durante una excursión al volcán Lanín, hecho que derivó en su internación y encendió las alarmas en el mundo gastronómico y entre sus seguidores.

Con este regreso progresivo, Christian Petersen vuelve a conectar con su esencia desde un lugar más íntimo y reflexivo, combinando la cocina casera, el humor y el trabajo en familia, mientras continúa enfocado en recuperar plenamente su salud antes de retomar de lleno su actividad profesional.