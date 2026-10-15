Abel Pintos se quedó con el Martín Fierro de Oro de la Música

La música nacional tuvo su propia noche de reconocimientos con la primera edición de los premios Martín Fierro de la Música 2026, una iniciativa de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que incorporó una nueva ceremonia a su extensa lista de distinciones. El evento se realizó en Tango Porteño, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida, y fue transmitido por Canal 9.

La gala contó con 26 categorías destinadas a reconocer lo más destacado de los distintos ámbitos musicales, desde el pop y el rock hasta el folclore, el tango, el cuarteto y la música tropical. También se contemplaron rubros vinculados con la producción, la gestión artística, las colaboraciones, los espectáculos en vivo y las propuestas audiovisuales.

Entre las figuras que llegaron a la ceremonia con más nominaciones se destacaron María Becerra, con siete; Lali Espósito, con seis; y Tini Stoessel, con cinco. Las tres artistas competían en las categorías de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop, dos de los rubros que concentraron la atención de la noche.

La cobertura comenzó a las 19 con la alfombra roja, mientras que la ceremonia principal se inició a las 21. Antes del comienzo formal, la vereda de Tango Porteño se transformó en un escenario para recibir las presentaciones de Euge Quevedo y Ariel Puchetta junto a Ráfaga, anticipando el protagonismo que tendría la música durante toda la jornada.

Luis Ventura anunció la expansión de los Martín Fierro

La apertura estuvo a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida, quienes cedieron la palabra a Luis Ventura, presidente de APTRA. Durante su discurso inaugural, el dirigente adelantó que los premios Martín Fierro se extenderán a Uruguay, un anuncio que formó parte de los primeros momentos de la ceremonia.

La incorporación de la música a las premiaciones de la asociación marcó el eje de una noche que combinó categorías competitivas con homenajes a figuras de extensa trayectoria. La propuesta buscó abarcar diferentes expresiones musicales y reconocer tanto a intérpretes consagrados como a artistas emergentes, productores y referentes de la industria.

Ángela Leiva abrió los espectáculos musicales

El primer número musical de la ceremonia estuvo a cargo de Ángela Leiva, quien subió al escenario para interpretar "Amiga traidora". La cantante luego invitó a Euge Quevedo a compartir una presentación en dúo con el tema "No podrás".

La música continuó con una programación que atravesó estilos y formatos. En el segundo bloque, Malena Narvay presentó un tango fusionado con música electrónica, una propuesta que combinó elementos de distintos lenguajes musicales. Emanero y Bandana también pasaron por el escenario para interpretar su nueva colaboración.

El cierre de las presentaciones quedó en manos de Los Palmeras, que completaron la secuencia de actuaciones de la noche. A lo largo del evento, los espectáculos se alternaron con la entrega de estatuillas y los reconocimientos especiales, en una ceremonia que reunió a representantes de diferentes generaciones y géneros.

Los homenajes a las grandes figuras de la música

Uno de los ejes centrales de la gala fue el reconocimiento a artistas que construyeron extensas carreras dentro de la música argentina. Carlos "La Mona" Jiménez recibió una distinción a la trayectoria por su recorrido en el género del cuarteto, mientras que el Chaqueño Palavecino fue homenajeado por ser considerado el mayor referente del folclore.

También fue reconocido Raúl Lavié por la huella que dejó en el tango. En el ámbito de la música popular, el galardón a la trayectoria recayó sobre Palito Ortega, quien recibió una ovación de los presentes.

La lista de homenajes incluyó además a Patricia Sosa, distinguida por su trayectoria en el género melódico/pop; Juanse, por su impacto en el rock; y Alejandro Lerner. La ceremonia también contempló una distinción para Luis Alberto Spinetta.

Estos reconocimientos convivieron con los premios correspondientes a la actividad musical del presente, en una noche que combinó la valoración de carreras consolidadas con la premiación de producciones, canciones y artistas de distintos segmentos.

Charly García recibió una distinción creada especialmente para él

Uno de los momentos destacados fue el homenaje a Charly García, quien recibió la distinción especial "Leyenda de leyendas". Se trató de un premio creado para el músico, en reconocimiento a su lugar dentro del rock nacional.

Fiel a su estilo, García no estuvo presente en el escenario para recibir la estatuilla y agradeció mediante un video grabado. En el mensaje, expresó: "Nunca creí ganarme un Martín Fierro".

La distinción tuvo un carácter particular dentro de la ceremonia, ya que no correspondió a una categoría competitiva tradicional, sino a un reconocimiento especial concebido para el artista.

Wanda Nara ganó en la categoría de Canción viral

Otro de los momentos más comentados de la noche fue el reconocimiento a Wanda Nara, quien se llevó la estatuilla correspondiente a Canción viral gracias a "Bad Bitch", su tema debut.

La premiación incorporó así una propuesta vinculada con la circulación de canciones y su repercusión, dentro de una ceremonia que reunió categorías de géneros tradicionales y rubros relacionados con nuevas expresiones de la industria musical.

Pimpinela recibió el Martín Fierro de Platino

El Martín Fierro de Platino, señalado como el segundo premio más importante de la noche, fue otorgado a Pimpinela, el dúo integrado por los hermanos Lucía Galán y Joaquín Galán.

La distinción reconoció su extensa trayectoria y la capacidad de su música para atravesar distintas generaciones. Con este premio, la ceremonia volvió a poner el foco en una carrera sostenida en el tiempo, dentro de una gala que también distinguió a referentes históricos del tango, el folclore, el cuarteto, el rock y la música popular.

Abel Pintos se llevó el Martín Fierro de Oro

El momento culminante llegó con la entrega del Martín Fierro de Oro a Abel Pintos, en reconocimiento a su impacto en la música argentina. El máximo galardón de la primera edición quedó así en manos del cantante, quien también fue distinguido en la categoría Mejor Artista Masculino.

Por su parte, María Becerra tuvo una presencia destacada entre los resultados de la ceremonia. Además de encabezar la lista de nominaciones con siete candidaturas, obtuvo los premios a Mejor Artista Femenina y Mejor Álbum por "Quimera", y fue reconocida por "Quimera Show 360° en River" en la categoría Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas.

La cantante también se impuso en un rubro que compartía la atención con figuras destacadas del pop nacional, mientras que Lali se quedó con el premio a Mejor Artista Pop. En la categoría Mejor Colaboración, el reconocimiento fue para Turf y Lali por "Loco un poco", y la distinción a Mejor Canción correspondió a Luck Ra y Miranda! por "Tu misterioso alguien".

Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Música 2026

La primera edición de los premios distribuyó estatuillas en categorías que abarcaron intérpretes, bandas, productores, representantes artísticos, música para televisión y publicidad, y propuestas de distintos géneros.

La lista completa de ganadores fue la siguiente:

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas: María Becerra, por "Quimera Show 360° en River".

Mejor Artista Urbano: L-Gante.

Mejor Artista Tropical Masculino: Uriel Lozano.

Mejor Artista DJ Revelación: 0ostil.

Mejor Productor/a Musical: Big One.

Mejor Artista Folclórico: Soledad Pastorutti.

Mejor Concepto Visual: Emanero.

Mejor Artista Revelación Masculino: Luciano Creiner y Valentino Merlo.

Mejor Artista Tropical Femenina: Dalila.

Mejor Grupo/Banda: Turf.

Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez.

Mejor Artista Melódico: Matías Napoli.

Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez.

Mejor Artista DJ: Javier Zuker.

Mejor Artista Pop: Lali.

Mejor Grupo/Banda Tropical: Ráfaga.

Mejor Música de Comerciales/Jingles: Saphirus.

Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno.

Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil.

Mejor Manager Artístico: Marcelo Fígoli.

Mejor Cortina Musical de TV: LAM.

Mejor Artista Rock/Alternativo: Charly García.

Mejor Álbum: María Becerra, por "Quimera".

Mejor Colaboración: Turf y Lali, por "Loco un poco".

Mejor Banda Cuarteto: Desakat2 y Euge Quevedo.

Mejor Artista Masculino: Abel Pintos.

Mejor Artista Femenina: María Becerra.

Mejor Canción: Luck Ra y Miranda!, por "Tu misterioso alguien".

Con el Martín Fierro de Oro para Abel Pintos, el Martín Fierro de Platino para Pimpinela y los reconocimientos especiales a figuras como Charly García, Palito Ortega, La Mona Jiménez y el Chaqueño Palavecino, la primera edición de los Martín Fierro de la Música cerró una noche dedicada a recorrer distintas generaciones, estilos y trayectorias de la música argentina.