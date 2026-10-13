Sorpresa: Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega a poco de su casamiento

Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes de haberse casado, una noticia que sorprendió a sus seguidores y generó repercusión por el escaso tiempo transcurrido desde la celebración del matrimonio. La modelo comunicó la decisión mediante una historia de Instagram, donde publicó un mensaje personal para informar el final de la relación.

En sus palabras, Prandi dejó en claro que se trata de una determinación tomada después de seis años de historia compartida y expresó el dolor que atraviesa al hacer pública la ruptura. "Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", escribió.

El mensaje marcó el cierre público de una etapa sentimental que había culminado recientemente con el casamiento civil de la pareja. La noticia llamó la atención precisamente porque la ceremonia se había realizado el 15 de septiembre, después de más de seis años de relación.

La decisión de comunicar la separación a través de las redes sociales también estuvo acompañada por una explicación sobre el momento elegido para hacerlo. La modelo manifestó que prefería dar a conocer la situación por sus propios medios antes de que comenzaran a circular versiones o interpretaciones sobre lo sucedido.

Por el momento, ni Prandi ni el cantante brindaron precisiones acerca de las razones que llevaron a la ruptura. La modelo, además, dejó establecido que su intención no es profundizar públicamente en los motivos de la decisión.

Por qué decidió comunicar la ruptura

En el texto que compartió con sus seguidores, Prandi explicó que buscaba anticiparse a las especulaciones que podrían aparecer en los días posteriores a la noticia. Su intención, según expresó, fue comunicar directamente lo ocurrido y evitar que se construyeran hipótesis alejadas de la verdad.

"Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad", sostuvo.

Con esa declaración, la modelo planteó su decisión de hablar públicamente sobre la separación, aunque sin entrar en detalles sobre las circunstancias que la motivaron. El comunicado funcionó como una confirmación de la ruptura y, al mismo tiempo, como un límite frente a posibles versiones acerca de la vida privada de ambos.

Prandi también hizo referencia al matrimonio y a los acuerdos particulares que existen dentro de cada relación. En ese tramo del mensaje, remarcó que la formalización legal de una pareja no necesariamente define por sí sola la naturaleza de un vínculo ni las decisiones que sus integrantes pueden tomar.

"Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables", expresó.

La frase puso el foco en la dimensión personal de las relaciones y en la existencia de límites que, según sus palabras, forman parte de los acuerdos establecidos entre dos personas. Sin explicar cuáles fueron las circunstancias concretas de su separación, la modelo señaló que cada pareja tiene sus propias reglas y cuestiones que no admiten negociación.

Un pedido de respeto y sin más explicaciones públicas

En el cierre de su comunicado, Prandi fue explícita respecto de su intención de no ofrecer más detalles sobre la ruptura. La modelo agradeció la atención recibida y pidió que se respetara su decisión de mantener en privado los motivos que llevaron al final de la relación.

"Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias", concluyó. De esta manera, dejó establecido que el mensaje difundido en Instagram constituye su declaración pública sobre la separación. No brindó información adicional sobre las circunstancias personales que derivaron en la decisión ni anticipó si habrá nuevas explicaciones.

La postura expresada por la modelo delimitó el alcance de sus declaraciones: confirmó que decidió dar un paso al costado en su relación con Emanuel Ortega, explicó por qué resolvió comunicarlo en ese momento y pidió que no se invadiera su intimidad con especulaciones.

La noticia se conoció en un contexto particular, ya que ambos habían celebrado su casamiento civil pocas semanas antes. Ese contraste entre la reciente ceremonia y el anuncio de la ruptura fue uno de los aspectos que más sorprendió de la información difundida.

Así fue el casamiento civil en San Isidro

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron por civil el 15 de septiembre en San Isidro, después de más de seis años de relación. La ceremonia se realizó un martes y tuvo un perfil íntimo, de acuerdo con lo que habían planificado los novios.

Después de pasar por el registro civil, la pareja compartió un almuerzo en un restaurante junto con sus familiares y amigos más cercanos. La celebración estuvo pensada para un grupo reducido de invitados, en línea con el deseo de ambos de mantener una jornada tranquila y reservada.

Antes de ingresar al registro civil, Prandi habló brevemente con los medios presentes y expresó su felicidad por el acontecimiento. "Muy feliz", manifestó la modelo al referirse al casamiento.

Ortega también compartió sus sensaciones sobre el día y lo definió como una jornada especial para ambos. "Un día de mucha felicidad y emoción", expresó el cantante, quien además explicó cómo habían decidido organizar la celebración.

"Queríamos que fuera algo chico y que estuviera el que pudiera estar. Fue adrede, queríamos algo muy tranquilo", añadió.

Las declaraciones de ambos reflejaron el carácter íntimo que quisieron darle al acontecimiento. La ceremonia civil y el posterior almuerzo con sus seres queridos fueron las instancias centrales de una celebración que se desarrolló sin grandes despliegues y con la presencia de familiares y amigos cercanos.