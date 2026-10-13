Se supo la oscura razón por la que Darío Giordano fue sobreseído tras conocerse el duro relato de su hijo

El relato de Valentín Yankelevich y la posterior ratificación de Gustavo Yankelevich sobre lo contado por su nieto puso en el centro de la polémica a Darío Giordano, viudo de la actriz Romina Yan.

Giordano luego emitió un extenso comunicado donde niega lo contado por su hijo y luego compartió con Ángel de Brito el documento donde la Justicia dictó su sobresimiento total en 2018 de los supuestos hechos investigados por prescripción.

Ignacio González Prieto explicó en Mediodía Noticias (El Trece) los detalles de la causa que años atrás se abrió de oficio después de que Gustavo Yankelevich optara por no iniciar una causa penal contra el padre de los chicos, quien quedó sobreseído.

"El expediente civil, claramente el abuelo y la abuela consiguieron la tenencia unilateral de los dos varones pero no de la nena, con el aporte de testigos, de cámara gessel, pericias psiquiátricas y psicológicas, los menores hablaron y a partir de ahí ese expediente se resolvió", remarcó el periodista.

Y señaló al respecto: "Las pericias a Darío le dieron negativas, lo perjudicaron en todo. El expediente civil accionó una situación de oficio de la Fiscalía Penal que actuó de oficio. La Justicia penal le comunicó a Gustavo Yankelevich que estaban iniciando un expediente por violencia intrafamiliar y ahí sucedieron varias situaciones".

"La más importante fue que un día que se estaba por hacer la cámara gesell, los chicos vieron la presencia del padre. Esto es negligencia judicial porque desde afuera con vidrios que no se ven puede estar el juez, fiscal, abogados, el acusado. Ahí los chicos se fueron al baño en una situación de descompensación total y no pudieron hablar", continuó.

Los detalles de la investigación de oficio sobre Darío Giordano y por qué fue sobreseído

González Prieto indicó que los chicos, al momento de presentarse en la cámara gesell, se pusieron mal al ver al padre Darío Giordano.

"Cada vez que los chicos veían al padre se descompensaban y les pasaba cosas en su cuerpo. No pudieron en ningún momento hablar ni decir absolutamente nada", comentó.

Y sobre el plano judicial precisó: "Gustavo Yankelevich tampoco quiso impulsar la denuncia penal. La imputación en principio era por lesiones leves agravadas. El artículo 89 del Código Penal establece una pena de un mes a un año, pero como son agravadas van de seis meses a dos años".

"En 2018 ocurrieron dos cosas importantes: los chicos se cambiaron el apellido y la segunda: prescribió la causa. Pasó el tiempo y el papá fue sobreseído", remarcó el periodista.

Y cerró con firmeza: "¿Esto significa que el papá fue inocente? No. Pasó el tiempo, no se obtuvo prueba, no se investigó como corresponde, no se impulsó la denuncia y la causa prescribió. Después de tanto tiempo no se lo puede imputar por estos delitos, tendría que haber una circunstancia nueva para imputar".