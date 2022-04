Abel Pintos reconoció que fue tóxico al inicio de su relación con Mora Calabrese: "Le hice mucho daño"

Invitado a PH: Podemos Hablar (Telefe), Abel Pintos habló sobre el inicio de su romance con Mora Calabrese. El cantante aseguró que el flechazo fue inmediato, pero también lamentó cómo encaró el inicio de la relación. “Yo le hice mucho daño, fui bastante tóxico. El tóxico en la relación fui yo”, sostuvo.

Su relato inició cuando el conductor Andy Kusnetzoff les pidió que den un paso al frente a “los que encontraron el amor en donde menos lo esperaban”. El artista avanzó al “punto de encuentro” y contó cómo fue el primer encuentro con su esposa y madre de su hijo Agustín.

“La conocí estando de gira en un concierto. Cuando estás de gira, conocés miles de personas y es probable que conozcas a alguien que te movilice o te gusta”, arrancó diciendo.

El intérprete de “Cómo te extraño” explicó que ella sentía cierta admiración por su trabajo, pero no era una fanática ni solía ir a sus recitales. Su encuentro fue algo casual. “Sentí que me enamoré en ese momento. Me enteré mucho tiempo después qué cambió en mí. Pero fue una sensación de algo, me cambió”, señaló.

“Ese mismo día me enteré de que ella estaba casada, así que me guardé. Después pasaron como dos años hasta que nos comunicamos de nuevo”, indicó sobre el motivo por el cual no intentó acercarse más a Mora en aquel momento.

El mea culpa de Abel Pintos sobre su romance con Mora Calabrese

Abel Pintos contó que cuando Mora Calabrese se separó de su ex, todo estaba dado para que se conozcan mejor e intenten conocerse más. Sin embargo, no se sentía preparado para afrontar seriamente un noviazgo.

“Tuvimos idas y vueltas muchos años porque yo estaba en una etapa muy distinta a la que estoy ahora. Estaba barriletísimo”, admitió. Y agregó, en un profundo mea culpa: “Yo le hice mucho daño, fui bastante tóxico. El tóxico en la relación fui yo”.

Abel Pintos y Mora Calabrese se muestran muy enamorados en las redes sociales. (Foto: Instagram / abelpintos)

Sin embargo, el tiempo ayudó para que el músico vea las cosas desde otra perspectiva y apueste al amor. “Le dije que realmente quería comenzar una vida con ella. 'Yo siempre estuve acá', me dijo”, recordó.

Ese paso fue fundamental para los dos. Ya llevan juntos 4 años y lograron formar una familia. “Tenemos dos hijos y somos un matrimonio realmente muy feliz”, sostuvo en referencia a Guillermina, de 12 años, quien es fruto de una relación previa de Mora, y Agustín.