Adabel Guerrero contó cómo reaccionó su marido tras los rumores de infidelidad con un vecino

El clima en el mundo del espectáculo se volvió tenso y electrizante el jueves por la noche, cuando Pepe Ochoa lanzó una versión que rápidamente se convirtió en el epicentro de la conversación mediática. Desde el programa LAM (América TV), el panelista reveló que Adabel Guerrero estaría atravesando una crisis con su marido, Martín Lamela, luego de casi dos décadas de relación.

El dato que amplificó el impacto fue el motivo señalado: un presunto vínculo con un vecino del country donde reside la pareja. La combinación de una relación consolidada en el tiempo, la posibilidad de una infidelidad y el entorno privado donde se habría desarrollado la situación, funcionaron como combustible perfecto para que el rumor se expandiera con velocidad.

En cuestión de horas, la versión ya era comentario obligado, replicándose en distintos ámbitos y generando un fuerte revuelo tanto en medios como en redes y círculos cercanos.

La reacción inicial: silencio y distancia

Frente a la ola de especulaciones, la primera reacción de Adabel Guerrero fue evitar el contacto con la prensa. Consultada por el medio PrimiciasYa, la bailarina optó por una respuesta breve y contundente, sin confirmar ni desmentir la información difundida.

"No, no me interesa aclarar nada. Tranqui", expresó de manera lacónica.

Esa postura inicial marcó una estrategia clara: no alimentar el escándalo en su fase más intensa. Sin embargo, la magnitud que alcanzó el tema hizo que, con el correr de las horas, resultara inevitable dar algún tipo de explicación pública.

El impacto en su entorno personal

Con el correr de los acontecimientos, la artista decidió compartir cómo vivió el momento en tiempo real, especialmente mientras intentaba cumplir con sus compromisos laborales.

El relato expone un escenario de desconcierto absoluto:

Se encontraba con su hija en el camarín.

La función ya había comenzado.

Empezaron a llegar mensajes de amigas.

También consultas de madres del colegio.

En medio de esa situación, recibió un llamado clave: el de su marido.

"Me llamó mi marido. Yo estaba con mi hija en el camarín, que no puede salir de ahí adentro. Había empezado la función, mis amigas me mandan '¿qué pasó?', las mamis del colegio..."

La descripción deja en evidencia el impacto inmediato y transversal del rumor, que no solo alcanzó lo mediático sino también su vida cotidiana y familiar.

Entre la molestia y el humor

Lejos de mostrarse abatida o desbordada, Adabel Guerrero eligió una postura que combinó sinceridad, ironía y cierta liviandad frente al escándalo.

Si bien reconoció que la situación le resultó incómoda, también dejó entrever una mirada distendida:

"Un quilombo bárbaro, diciendo que yo estoy con alguien del country, cosa que me jode, pero me causó gracia, porque me imagino a todas en el chat del country"

Esta declaración revela dos dimensiones simultáneas:

La incomodidad real frente a una acusación sensible.

La capacidad de relativizar el impacto mediático con humor.

Ese equilibrio fue clave en su manera de enfrentar el episodio, evitando dramatizar públicamente.

Martín Lamela: sorpresa y procesamiento

Mientras la bailarina optaba por una respuesta pública controlada, la situación también tuvo repercusiones en su pareja. Según quedó expuesto, Martín Lamela recibió la información completamente por sorpresa, lo que añade un componente adicional de tensión al escenario.

El llamado telefónico mencionado por Guerrero refleja ese momento inicial de impacto y necesidad de comprensión, en un contexto donde la información circulaba sin filtros y a gran velocidad.

Un escándalo en desarrollo

El episodio deja en evidencia cómo una versión televisiva puede desencadenar una cadena de reacciones inmediatas, afectando tanto la esfera pública como la privada de sus protagonistas.

Entre los elementos centrales que definieron el caso se destacan:

Difusión inicial en televisión con alto alcance.

Rápida viralización en distintos ámbitos.

Silencio inicial como estrategia de contención.

Aclaraciones posteriores con tono moderado.

Impacto directo en el entorno familiar.

Así, entre versiones cruzadas y respuestas medidas, Adabel Guerrero eligió transitar el momento sin caer en el dramatismo, apelando a una combinación de prudencia, honestidad y humor, mientras la situación continúa siendo objeto de atención pública.

El episodio no solo refleja la fragilidad de la exposición mediática, sino también la forma en que las figuras públicas deben gestionar crisis inesperadas en tiempo real, bajo la mirada constante de la opinión pública.