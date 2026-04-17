La respuesta de Federico D'Elía sobre si habrá película de Los Simuladores

Durante años, la posibilidad de una película de Los Simuladores alimentó la expectativa de miles de seguidores de la exitosa serie emitida por Telefe. Sin embargo, ese proyecto, que en algún momento pareció estar encaminado, finalmente no se llevó a cabo por problemas de financiamiento, frustrando así una de las vueltas más esperadas de la televisión argentina.

La confirmación llegó en palabras de Federico D'Elía, uno de los protagonistas del ciclo, quien fue consultado sobre el tema y dejó una definición contundente respecto al futuro de la iniciativa. Lejos de alimentar nuevas expectativas, el actor optó por un tono realista y marcadamente pesimista sobre la posibilidad de que el film llegue a concretarse.

Una revelación en televisión y un mensaje claro

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las declaraciones se produjeron en el marco de una entrevista con Mario Pergolini, durante el programa Otro día perdido, emitido por El Trece. Allí, D'Elía abordó el tema con franqueza y sin rodeos, dejando en evidencia que las condiciones necesarias para el regreso no están dadas.

El actor, que supo encarnar a uno de los integrantes del grupo de investigadores, expresó una mezcla de nostalgia y resignación al referirse al proyecto. En ese contexto, lanzó una frase que resume las dificultades internas que atravesó la iniciativa: "No somos un grupo fácil".

La declaración, breve pero significativa, da cuenta de los obstáculos que existen a la hora de reunir nuevamente al elenco original, un factor clave para cualquier intento de continuidad.

Entre la nostalgia y la imposibilidad

Más allá del reconocimiento del cariño que el público mantiene por la serie, D'Elía fue claro al señalar que, en el estado actual de las cosas, resulta inviable que los cuatro actores vuelvan a ponerse en la piel de los investigadores. El actor también recordó que el proyecto estuvo, en algún momento, muy cerca de concretarse: "La película iba a salir, estaba todo para que salga. Pero pasó la vida misma...".

Esta frase sintetiza el paso del tiempo y las circunstancias que terminaron por desarticular una producción que contaba con un alto nivel de expectativa. Sin brindar detalles específicos, sus palabras dejan entrever que no se trató de un único factor, sino de una combinación de elementos que hicieron inviable su realización.

Las razones detrás de la caída del proyecto

Si bien D'Elía no profundizó en los motivos exactos que llevaron a la cancelación, la información indica que la decisión estaría vinculada a dos aspectos centrales:

Problemas de financiamiento , que impidieron sostener la producción del film.

, que impidieron sostener la producción del film. Apretadas agendas de los cuatro actores, lo que dificultó la coordinación necesaria para llevar adelante el proyecto.

A esto se suma la complejidad propia de producir una película que carga con una enorme expectativa por parte del público, un elemento que eleva los estándares y condiciona cada etapa del proceso creativo y productivo.

El peso de una expectativa que no se apaga

A pesar de este escenario, el interés de los fanáticos por ver el regreso de Los Simuladores no ha desaparecido. Durante años, la posibilidad de una película funcionó como una promesa latente, sostenida tanto por rumores como por declaraciones esporádicas de sus protagonistas.

Sin embargo, las recientes palabras de D'Elía parecen marcar un punto de inflexión. Su postura no solo pone en duda la concreción del proyecto en el corto plazo, sino que también debilita la expectativa de una realización futura, al menos bajo las condiciones actuales.

Un proyecto atravesado por el tiempo

El paso del tiempo emerge como un factor determinante en este proceso. La referencia a que "pasó la vida misma" no solo alude a cuestiones logísticas o laborales, sino también a los cambios inevitables que afectan a cualquier equipo artístico con el correr de los años.

En ese contexto, la dificultad para reunir nuevamente a los cuatro actores no aparece como un obstáculo menor, sino como un elemento estructural que condiciona la viabilidad del proyecto en su conjunto.