Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por un problema de salud

La conductora Mirtha Legrand se vio obligada a suspender las grabaciones de su programa "La noche de Mirtha", que estaban programadas para este viernes 17, debido a un resfrío que la mantiene en cama. La situación sanitaria, aunque sin gravedad según lo informado, implicó un cambio inmediato en la dinámica habitual de producción del ciclo emitido por El Trece.

Pese a las complicaciones derivadas de su estado de salud, la reconocida figura televisiva —conocida popularmente como la "diva de los almuerzos"— había insistido inicialmente en realizar las grabaciones pautadas. Sin embargo, la recomendación médica fue determinante: debió quedarse en reposo, lo que derivó en la suspensión de su participación en el programa.

Este imprevisto no solo impacta en la producción de "La noche de Mirtha", sino también en la organización general del fin de semana televisivo del canal, donde la presencia de Legrand es una pieza central de la programación.

Juana Viale toma la posta en la conducción de los ciclos de El Trece

Ante la imposibilidad de que Mirtha Legrand conduzca sus tradicionales programas, será su nieta, Juana Viale, quien ocupará su lugar tanto en "La noche de Mirtha" como en "Almorzando con Juana", el ciclo dominical también emitido por El Trece.

La decisión fue comunicada por la propia Juana a través de las historias de la cuenta oficial de La Mesaza, donde llevó tranquilidad al público respecto del estado de salud de su abuela. En ese mensaje, la conductora buscó despejar cualquier tipo de preocupación, enfatizando que se trata de una afección leve.

En sus palabras, Juana expresó:

"Hola, voy a hacer el programa de la abuela. Les quiero contar a todos que ella no tiene nada, solo tiene tos y no puede venir. Entonces yo, ¿quién mejor que su nieta para hacer el programa del sábado por la noche? Así que mírenme el sábado y el domingo".

De esta manera, la continuidad de ambos ciclos queda garantizada bajo la conducción de Juana Viale, quien vuelve a asumir el rol central en la pantalla en reemplazo de su abuela durante este período.

Estado de salud: un cuadro leve que obliga al reposo

De acuerdo con la información difundida, el motivo de la suspensión de las grabaciones está vinculado a un resfrío que afecta a Mirtha Legrand y que la mantiene en reposo. A pesar de la situación, se aclaró que no se trata de un cuadro de gravedad.

La propia Juana Viale reforzó esta idea al comunicar que la conductora únicamente presenta una tos, desdramatizando el cuadro y transmitiendo tranquilidad al público y a la audiencia habitual de los ciclos televisivos.

El reposo médico recomendado fue determinante para que la conductora no pudiera cumplir con sus compromisos laborales del fin de semana, priorizando su recuperación por encima de la continuidad inmediata de las grabaciones.

Los invitados de "La Noche de Mirtha" para esta semana

A pesar de la suspensión de la conducción original, la estructura del programa incluye una mesa de invitados prevista para esta emisión. Los nombres confirmados para esta edición de "La Noche de Mirtha" son figuras del ámbito periodístico, político y empresarial.

Listado de invitados confirmados:

Daniel Gómez Rinaldi , periodista de espectáculos

, periodista de espectáculos Carolina Losada , senadora

, senadora Edgardo Alfano , periodista

, periodista Ricardo Biasotti, empresario

Estos invitados formarán parte del clásico formato de conversación del programa, que habitualmente aborda temas de actualidad política, social y mediática en el marco de las tradicionales mesas de discusión conducidas por Mirtha Legrand o, en su ausencia, por Juana Viale.