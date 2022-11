Agustín de "Gran Hermano" se mostró devastado, tras ser hostigado por Thiago y otros participantes

Thiago Medina se había transformado en uno de los participantes más queridos dentro y fuera de la casa de Gran Hermano (Telefe). Sin embargo, esa imagen positiva se desmoronó en las últimas horas cuando se viralizó un video en el que se acuesta en la cama de Agustín, otro de los concursantes, y empieza a acariciarlo sin su consentimiento.

A partir de ese hecho que sufrió, la angustia del joven oriundo de La Plata fue inevitable. Se lo vio solitario, sentado en un banquito, angustiado y desolado.

Ese hecho fue el extremo de una serie de situaciones también repudiables. Toda la semana reinó la tensión y hubo maltratos en la casa más famosa del país. ¿El motivo? Se presumía que Agustín había efectuado la nominación espontánea -algo que finalmente no ocurrió- y eso llevó a que lo trataran de una manera diferente. Incluso, comenzaron a hacerle bullying. Thiago Medina se subió encima de Agustin Guardis mientras dormía. (Foto: Telefe)

Ante el hostigamiento que sufrió el joven oriundo de La Plata, el público manifestó un fuerte repudio por el hostigamiento que le hicieron sus compañeros. Otro hecho lamentable fue que todo esto ocurrió con la complicidad de Alfa, Juan y Maxi quienes, desde la puerta de la habitación, se rieron a carcajadas del “chiste” de Thiago.

En tanto, en las redes se condenó el hecho y se habló de acoso. “Lo tocaron, besaron, apoyaron y burlaron de él mientras estaba dormido. Esto es más que bullying y hacerlo en frente de las cámaras refleja la impunidad que manejan los varones cuando andan en grupito”, se quejó, por ejemplo, una usuaria en Twitter. Marianela Mirra quiere a Thiago Medina fuera del reality y argumentó los motivos en las redes. (Foto: instagram/marianelamirra_ok - Telefe)

Otra de las que opinó fue Marianela Mirra, ganadora de la cuarta edición del reality. “Mi argumento: es un atrevido. Lo que hizo con Agustín me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos”, comentó molesta en una publicación en la que exigió la eliminación del joven.

Amnistía Internacional repudió el acoso a Thiago en Gran Hermano 2022

En las últimas horas, desde Amnistía Internacional Argentina, también se sumaron al repudio y compartieron un mensaje a través de sus redes. Amnistía Internacional difundió un comunicado en repudio del acoso ocurrido dentro de la Casa de Gran Hermano 2022 cuando Thiago Medina se acostó al lado de Agustín sin su consentimiento. (Foto: Captura Twitter)

“Ayer se difundieron imágenes en las que un participante se acostó al lado de otro mientras dormía: lo tocó, besó, manoseó y se fue, junto a otros dos que miraban y se reían como si fuera un chiste”, comenzaron escribiendo.

“Gran Hermano se olvida de algo básico: el consentimiento. Y no, no es un chiste”, concluyeron y luego compartieron una imagen con la frase “Cuando dormís no hay consentimiento”.