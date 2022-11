Alfa dio el consentimiento en "Gran Hermano" y Romina advirtió: "Le voy a hacer de todo"

Walter 'Alfa' y Romina se muestran cada vez más cómplices en la casa de Gran Hermano (Telefe). Tanto es así que, tras una seguidilla de bromas, ella prometió “hacerle de todo” y él levantó los pulgares dando el consentimiento.

En un compilado del ciclo, mostraron que el participante se puso un poco intenso con su compañera. “Hay que hacer la prueba de líder”, “te llaman al confesionario” y “Romina, ponete el micrófono”, fueron algunas de las excusas que puso para no dejarla descansar. “Callate, dejame dormir”, exclamó ella sin éxito.

Pero no fue a la única que no dejó dormir, también molestó a Julieta Poggio que le advirtió: “Cuando estés durmiendo la siesta en el patio, también vas a ver...”. Y otra de las concursantes añadió: “Después no te enojes, no te ofendas, no nada”. Alfa y Romina, juegos y declaraciones con doble sentido. (Foto: Captura Telefe)

En sintonía con sus compañeras, Romina sentenció: “Bancatela, Alfa. Nada de llorar y amenazar con que te querés ir”. Julieta intervino y propuso organizarse para hacerle alguna maldad al más veterano de la casa, pero la exdiputada lo descartó: “No, no va a dormir y le voy a hacer de todo”.

Con picardía, Alfa sonrió, los participantes los aplaudieron y Romina no pudo ocultar la risa. “¿De todo?”, preguntó él, animándola a levantar el pulgar en señal de consentimiento. “Ella dijo que me va a hacer de todo”, reafirmó mirando a cámara mientras daba el ok a Gran Hermano.

Walter no deja sola a Romina en la casa de “Gran Hermano”

En el debate de Gran Hermano hicieron un informe al que titularon “Cerrando la grieta”. “Ella es peronista, él es antiperonista y el amor todo lo puede”, dijo Santiago del Moro en la presentación. Alfa y Romina, cómplices en la casa de "Gran Hermano" (Foto: Telefe)

Allí mostraron cómo las chicas le advirtieron a Romina que Alfa la busca. Ella le quitó importancia y opinó: “Siento que él me quiere”. Sin embargo, Cata señaló: “Está solo y él dijo que quiere conocer a alguien”.

Tras ver el informe que incluyó discusiones, complicidades, tiempos de ocio, bromas y más, Juliana -la última eliminada- aseguró: “Él está insoportable con ella. El otro día me estaba preparando el desayuno, él estaba tomando sol y vino corriendo a la cocina. Cuando me vio me dijo 'ah, pensé que eras Romina'”.

Quién fue la última eliminada de “Gran Hermano”

Este domingo, Juliana se convirtió en la sexta eliminada de Gran Hermano. Con el 57,67% de votos en contra, la participante abandonó el reality a seis semanas de su ingreso.

En la gala de nominación del miércoles, María Laura 'la Cata', Nacho, Juliana, Romina y Agustín quedaron en placa. Al día siguiente, tras haber ganado el desafío semanal, Thiago Medina salvó a la exdiputada.

El primero en ser salvado por el voto telefónico del público fue Agustín con el 5.7% de los votos. A él le siguió Nacho con el 8.86%. La definición estaba entre Juliana y la Cata y, aunque la votación fue muy pareja, finalmente el público decidió eliminar a la santafesina.