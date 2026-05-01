Andrea del Boca vuelve a la casa de GH con un acuerdo récord

El retorno de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada se encuentra en su etapa final y genera una fuerte expectativa tanto en el público como en la producción del ciclo. Tras haber atravesado un accidente doméstico y una posterior recuperación médica, la actriz se prepara para retomar su lugar dentro de la casa, en una instancia que promete modificar la dinámica del juego.

De acuerdo con la información disponible, el regreso depende de dos factores centrales que están prácticamente resueltos: el aval definitivo de los médicos y el cierre de su situación contractual. Ambos aspectos avanzaron en los últimos días, lo que acerca su reincorporación a un escenario inmediato.

Según indicó el panelista Guido Zaffora, la producción ya cuenta con la aprobación para su ingreso, a la espera de los últimos estudios. "Ya está el okey para que Andrea del Boca ingrese a la casa", afirmó, al tiempo que detalló que restan controles médicos pendientes para garantizar que su regreso se produzca en condiciones seguras.

El accidente y la salida

La ausencia de la actriz se originó en un accidente doméstico ocurrido en la cocina de la casa, donde sufrió una caída que le provocó lesiones significativas en la zona bucal. El golpe, que no pudo amortiguar con las manos, generó el desplazamiento de una de sus paletas y afectó la raíz de otro diente.

Este episodio derivó en molestias constantes, tanto físicas como estéticas, lo que obligó a su salida del programa en un momento de alta exposición mediática. La recuperación implicó un proceso que incluyó controles médicos y seguimiento de la evolución de las lesiones.

El impacto del accidente no solo tuvo consecuencias en su estado de salud, sino también en la dinámica del reality, que perdió momentáneamente a una de sus figuras más relevantes.

Controles médicos

En la actualidad, la situación médica de Andrea del Boca muestra avances, aunque aún persisten algunas molestias en la zona afectada. Su abogado, Juan Pablo Fioribello, confirmó que la recuperación evoluciona favorablemente, pero subrayó que el regreso depende de la aprobación final de los profesionales de la salud.

Los estudios pendientes incluyen evaluaciones cardiológicas y de presión, además del seguimiento constante mediante un holter, dispositivo utilizado para monitorear su actividad cardíaca. Estos controles son considerados fundamentales para garantizar su bienestar dentro de la casa.

Entre los puntos clave de su situación médica se destacan:

Persistencia de molestias dentales por el desplazamiento de la paleta.

por el desplazamiento de la paleta. Afectación en la raíz nerviosa de un diente .

. Realización de estudios cardiológicos y de presión .

. Monitoreo permanente con holter.

Según trascendió, los resultados de estos estudios serían favorables, lo que permitiría concretar su regreso en el corto plazo.

Un acuerdo económico sin precedentes

En paralelo al proceso médico, la actriz resolvió su situación contractual con la producción del programa. De acuerdo con la información difundida, el acuerdo alcanzado contempla una remuneración récord, que la posicionaría como la participante mejor paga en la historia del ciclo.

El propio Guido Zaffora señaló que el aspecto económico "está resuelto" y que el abogado Fioribello logró cerrar un convenio con cifras destacadas, aunque sin precisar el monto exacto. "Va a ser el sueldo más alto de Gran Hermano", afirmó. Este acuerdo refuerza el rol central que la producción le asigna a Andrea del Boca, en función de su capacidad para generar audiencia y contenido dentro del reality.

Impacto en la dinámica del juego

El regreso de la actriz no solo implica su reincorporación individual, sino que también podría generar cambios en la estructura interna del programa. Según trascendidos, el entorno legal habría planteado la posibilidad de que dos participantes, Sol y Brian, abandonen la casa para facilitar su reintegro.

Este planteo se fundamenta en el peso que Andrea del Boca tiene dentro del ciclo, al ser considerada una de las figuras que mayor impacto generó en términos de audiencia. La eventual salida de otros participantes formaría parte de una estrategia orientada a potenciar el rendimiento del programa. En este contexto, también surgen especulaciones sobre el futuro de otros integrantes. De acuerdo con comentarios vinculados al entorno del ciclo, Grecia Colmenares tendría una permanencia limitada dentro del juego, en función de su bajo nivel de participación en la generación de contenido.

Zaffora fue categórico al respecto al señalar que "tiene los días contados", lo que refuerza la idea de una reconfiguración inminente en la casa.