MrBeast y la batalla invisible: la enfermedad crónica que lo acompaña desde la adolescencia

Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, se ha consolidado como el creador de contenido más influyente del planeta, con más de 475 millones de suscriptores en YouTube y más de 114 millones de seguidores en TikTok. Su imagen pública está asociada a desafíos multimillonarios, producciones de gran escala y una energía aparentemente inagotable.

Sin embargo, detrás de esa exposición masiva, existe una realidad que el propio Donaldson decidió visibilizar: desde los 15 años convive con la enfermedad de Crohn, una condición crónica e incurable que impacta profundamente en su vida cotidiana.

La confesión se produjo en una entrevista en el podcast "Diary of a CEO", conducido por el empresario Steven Bartlett, publicada en 2025 y que en las últimas semanas volvió a viralizarse en redes sociales.

Un diagnóstico precoz que cambió su vida

El inicio de la enfermedad marcó un quiebre en la adolescencia del creador. A los 15 años, su cuerpo comenzó a manifestar síntomas severos que se intensificaron en poco tiempo. Entre los cambios más significativos, se destaca una pérdida de casi 20 kilos en pocos meses, lo que lo obligó a abandonar el béisbol, disciplina a la que aspiraba dedicarse.

El propio Donaldson describió con crudeza los efectos de la enfermedad:

Frecuencia extrema en el baño , llegando a ocho, nueve o diez veces al día

, llegando a ocho, nueve o diez veces al día Imposibilidad de digerir alimentos

Dolor abdominal intenso, producto de la inflamación del tracto gastrointestinal

"La enfermedad de Crohn es cuando tu sistema inmune se ataca a sí mismo", explicó. Y agregó: "Se siente como si alguien te estuviera apuñalando el abdomen con un cuchillo constantemente cuando se pone muy, muy mal".

Tratamientos agresivos

El camino hacia un tratamiento efectivo no fue inmediato. Donaldson atravesó distintos esquemas médicos hasta llegar a una medicación que logra controlar la enfermedad, aunque con efectos secundarios significativos. Actualmente utiliza Remicade, un fármaco que actúa suprimiendo el sistema inmunológico. Este enfoque permite reducir la actividad de la enfermedad, pero deja al organismo en una situación de vulnerabilidad frente a otras infecciones.

Las consecuencias de este tratamiento se reflejan en su historial reciente:

Seis episodios de COVID-19

Gripe

Culebrilla

Internación de cuatro días en Sudáfrica por complicaciones derivadas de una gripe

"Me enfermo todo el tiempo, porque para que mi tracto gastrointestinal deje de atacarse a sí mismo, básicamente tenemos que apagar mi sistema inmune", explicó. Además, señaló que la enfermedad presenta brotes impredecibles, que lo dejan "muy enfermo y muy cansado", afectando su nivel de energía diaria. "Siento que vivo la vida en 'modo difícil'", resumió.

Una dieta estricta como parte del tratamiento

Más allá de la medicación, el control de la enfermedad implica una dieta altamente restrictiva, orientada a evitar alimentos que puedan desencadenar brotes. Donaldson detalló que su alimentación habitual se basa en pollo, arroz y batatas o camotes. En contrapartida, tiene completamente restringidos lácteos, cafeína, alcohol, alimentos con maíz y productos como papas fritas y galletas.

El propio creador recordó con humor una limitación cotidiana: "Ya no puedo comer cereal", dijo en 2015, añadiendo que le gustaría poder variar su desayuno, algo que su condición no le permite.

Una enfermedad crónica sin cura

La enfermedad de Crohn, según el NHS, es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que provoca inflamación en distintas partes del tracto digestivo. Entre sus síntomas principales se encuentran: la diarrea, dolor y calambres abdominales, sangre en las heces, fatiga y pérdida de peso.

Se trata de una patología sin cura, cuyos tratamientos —como corticoides, medicamentos biológicos como el Remicade o incluso cirugía en casos severos— buscan controlar los síntomas y reducir la frecuencia de los brotes.

Donaldson reconoció que la cirugía podría representar una "solución definitiva", aunque por el momento continúa apostando al tratamiento farmacológico, a la espera de avances médicos que ofrezcan alternativas menos agresivas.

Productividad en medio de la adversidad

A pesar de las limitaciones físicas y los efectos de la enfermedad, MrBeast mantiene un ritmo de producción que lo posiciona como una de las figuras más activas del ecosistema digital. Su proyecto más reciente, publicado a mediados de abril de 2026, refleja esa capacidad de innovación. En esta propuesta, más de 30 concursantes fueron encerrados en un supermercado completamente abastecido con el objetivo inicial de ganar 250.000 dólares.

En el día 67 del desafío, el creador introdujo una nueva dinámica para los cuatro finalistas: convertir la competencia en una tarea grupal para "comerse todo el supermercado" a cambio de un millón de dólares, con una duración estimada de hasta un año.

La propuesta incluyó condiciones específicas para sostener el reto:

Reabastecimiento permanente del supermercado

Camas y duchas

Gimnasio

Nutricionista

Entrenador personal

Los cuatro participantes aceptaron la oferta, dando continuidad a una producción que combina entretenimiento y resistencia física.