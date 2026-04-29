Polémica con Ulises Bueno: Allanaron su productora por irregularidades laborales

Ulises Bueno atraviesa horas complejas luego de que se conociera un presunto allanamiento en su productora musical, Almenara Network, en el marco de una denuncia presentada por un ex trabajador y en medio de supuestas irregularidades laborales que ahora están bajo investigación.

La información fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde detalló que en las últimas horas se habría desarrollado un procedimiento en la provincia de Córdoba que involucra directamente a la estructura empresarial vinculada al cantante.

Según lo expuesto en su relato, el caso no solo genera impacto en el entorno del artista, sino que también abre interrogantes sobre la situación interna de la productora y su funcionamiento operativo.

La denuncia y las presuntas irregularidades laborales

El origen del conflicto estaría vinculado a una denuncia presentada por un ex trabajador, que habría derivado en la activación de controles e investigaciones sobre la empresa.

De acuerdo con la información difundida por Etchegoyen, una de las principales líneas de investigación apunta a la posible existencia de trabajadores no registrados dentro de la estructura laboral de Almenara Network, una situación que habría encendido alertas y motivado el avance del procedimiento.

En ese marco, el escenario descrito incluye:

Una denuncia formal realizada por un ex empleado de la productora .

. La sospecha de irregularidades laborales en la registración del personal.

en la registración del personal. La posibilidad de que existan trabajadores no registrados dentro de la firma.

Estos elementos, según lo señalado en el programa, habrían sido determinantes para la intervención que se habría producido en las oficinas de la empresa.

El procedimiento en Córdoba: intervención policial y de ARCA

Uno de los puntos centrales de la información difundida es la participación de distintos organismos en el operativo. Según el relato periodístico, en el lugar se habrían presentado:

Personal policial

Agentes de ARCA

Ambas fuerzas habrían intervenido en las oficinas de la productora ubicada en la provincia de Córdoba, en el marco de la investigación vinculada a las presuntas inconsistencias laborales.

El procedimiento, siempre según la versión difundida en Mitre Live, estaría directamente relacionado con la situación denunciada y con la necesidad de revisar el funcionamiento interno de la empresa ante posibles irregularidades.

La presencia simultánea de fuerzas policiales y agentes de ARCA refuerza la dimensión del operativo, que rápidamente generó repercusión en el entorno artístico y mediático vinculado al cantante.

Impacto interno y preocupación entre artistas

Más allá del aspecto judicial o administrativo del caso, la situación habría generado un fuerte impacto puertas adentro de la productora Almenara Network.

De acuerdo con la información difundida, desde la empresa habrían tomado una decisión preventiva en relación con el personal: se habría solicitado a parte de los trabajadores que no asistiera a sus puestos laborales mientras se resuelve la situación derivada del allanamiento.

Este escenario de incertidumbre también habría comenzado a repercutir en el plano artístico. Según lo trascendido, algunos de los artistas vinculados al proyecto estarían evaluando alejarse de la productora, motivados por la falta de claridad sobre el futuro inmediato de la organización.

El clima interno, descrito como de preocupación, refleja el alcance que la denuncia y el operativo habrían tenido en la estructura de la empresa, afectando no solo la operatoria diaria sino también la continuidad de ciertos vínculos profesionales.

El silencio de Ulises Bueno y un escenario abierto

Hasta el momento de la difusión de esta información, Ulises Bueno no realizó declaraciones públicas respecto de los hechos que involucran a su productora musical.

Su silencio mantiene abierto el escenario y deja sin respuesta oficial las versiones que circulan sobre el presunto allanamiento, la denuncia laboral y las investigaciones en curso.

En este contexto, la situación de Almenara Network permanece en desarrollo, con múltiples frentes abiertos: la denuncia de un ex trabajador, las presuntas irregularidades laborales, la intervención de fuerzas policiales y de ARCA, y el impacto interno que ya comienza a evidenciarse entre empleados y artistas.

El caso, tal como fue presentado, continúa generando expectativa sobre sus próximas derivaciones y sobre las eventuales definiciones que puedan surgir tanto en el plano judicial como en el ámbito empresarial y artístico.