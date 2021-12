Angel de Brito acerca de Germán Martitegui: "Me pareció muy antipático"

Este jueves el Alvear Palace Hotel se vistió de gala para recibir a los Personajes del Año de la revista Gente. Ángel de Brito y Yanina Latorre -que estuvieron invitados-, contaron toda la intimidad en Los ángeles de la mañana (eltrece). El conductor fue implacable al expresar su sensación tras conocer personalmente a Germán Martitegui: “Es un asqueroso”.

En el piso de eltrece debatían sobre los motivos para incluir o dejar afuera de la tapa a determinadas figuras. A modo de ejemplo, remarcaron que de los cinco jurados de La Academia (eltrece) solo invitaron a Pampita Ardohain, Guillermina Valdés y de Brito. “Si de MasterChef Celebrity (Telefe) fueron todos por qué no van a ir todos los jurados de ShowMatch (eltrece)”, cuestionó Cinthia Fernández.

Rápido de reflejos, de Brito tomó la posta y lanzó: “Me los encontré a los tres MasterChef. Martitegui me pareció muy antipático”. En el piso coincidieron que era parte de su perfil, de su personaje, pero el conductor no lo perdonó: “¿A mí qué me importa? Si yo no estoy cocinando”.

Acto seguido, marcó la diferencia con los otros jurados del certamen de cocina de famosos: “Donato de Santis es divino, Damián Betular también, pero Martitegui me pareció un asqueroso, la verdad”.