Cuál es el nuevo escándalo que envuelve a Morena Rial

Una nueva polémica rodea a Morena Rial tras la difusión de supuestos chats y testimonios que la vinculan con una tarotista a la que habría recurrido durante varios años.

Según se conoció, la hija de Jorge Rial le habría pedido distintos trabajos espirituales, entre ellos amarres amorosos, rituales para conseguir trabajo y hechizos relacionados con el dinero y el embarazo.

De acuerdo informó LAM, la tarotista en cuestión es Ailuz, quien se presenta como "hechicera y tarotista natural" y mantuvo una relación con Morena entre 2021 y 2025. La periodista Pilar Smith aseguró haberse contactado con ella, quien le habría contado que algunos pedidos los aceptaba y otros no, ya que los consideraba "más oscuros".

Entre los encargos más "light", mencionó rituales con velas para que Morena pudiera trabajar en televisión, incluso con la intención de ingresar a proyectos vinculados a Marcelo Tinelli.

Sin embargo, el foco de la revelación estuvo puesto en los amarres y rituales personales, ya que según Smith, Morena habría solicitado trabajos para quedar embarazada, algo que, siempre según la tarotista, finalmente ocurrió, y también rituales para influir en sus relaciones sentimentales.

Además, se habló de endulzamientos dirigidos a su padre, Jorge Rial, con el objetivo de obtener ayuda económica o propiedades, lo que generó fuerte repercusión mediática.

En el programa conducido por Ángel de Brito también se mostraron supuestas conversaciones entre Morena y Ailuz, donde se leen pedidos explícitos de "embarazo, plata y amarre" hacia un exnovio.