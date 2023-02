Ángel de Brito reveló la relación real entre Estefanía Berardi y las angelitas por el caso Fede Bal: Fría

En medio del escándalo que posicionó durante semanas a la periodista Estefanía Berardi como una de las terceras en discordia en la relación de Federico Bal y su exnovia Sofía Aldrey, su futuro como panelista en el ciclo de LAM es una de las grandes incógnitas que la rodean. Con su compañera, Yanina Latorre, Berardi tuvo fuertes cruces luego de que la rubia expusiera detalles sobre las conversaciones hot filtradas a la prensa y ahora, es el conductor del ciclo, Ángel de Brito, quien detalló la situación actual de la “angelita”.

La ausencia de Estefi Berardi en el piso de América TV no pasó desapercibido por las audiencias y a fin de evitar rumores, de Brito aclaró que la morocha no se sentía bien desde la mañana y experimentaba algunos cuadros de malestar general, razón por la que tampoco se la pudo ver en el ciclo Mañanísima (eltrece) en el que también trabaja. Ángel de brito explicó por qué Estefi Berardi no estuvo en LAM (Captura América TV)

Dicho esto, uno de los temas abordados por Ángel y el resto de las panelistas, tuvo que ver con la actual relación entre Estefi Berardi y sus compañeras luego del episodio de Fede Bal. En medio de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, uno de sus seguidores consultó al mediático sobre el tema y éste afirmó que el trato era “frío” entre ellas. Ángel de Brito se refirió a la situación de Estefi Berardi en LAM (Foto: Instagram / angeldebritooki)

En este mismo orden, el conductor de LAM respondió a una pregunta puntual que refirió la posibilidad de que Estefi demande a algún compañero del canal o a la propia planta televisiva si avanzan sus demandas por el caso de los chats. De Brito se limitó a comentar “veremos cómo sigue”.

Fernando Burlando defendió a Estefi Berardi y adelantó que podría denunciar a Sofía Aldrey

Tal como lo expuso este viernes durante el ciclo en el que trabaja, Estefanía Berardi recurrió a la Justicia junto con el abogado Fernando Burlando para gestionar una denuncia formal contra “varias personas” luego de ser señalada desde el ciclo de Intrusos (América TV) como una de las terceras en discordia en la relación entre Federico Bal y su exnovia Sofía Aldrey.

En nombre de su defendida, ahora es el letrado quien definió públicamente los próximos pasos que darán luego de que se formalice la denuncia de la panelista de LAM. Esto, ante la constante divulgación de nuevos extractos provenientes de los chats que ratificarían la relación entre la periodista y el hijo de Carmen Barbieri.

En este sentido, Burlando contextualizó: “Hay una gran invasión a la intimidad, más allá de si el contenido es cierto o no es cierto. Se trata de que Fede es víctima de un delito. La propia pareja de Fede Bal reconoce que hackeó la cuenta de Federico, habló de un hackeo y una invasión a la intimidad. Es un delito”, afirmó el defensor de la mediática.