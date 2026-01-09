Teto Medina rompió el silencio sobre el duro diagnóstico que enfrenta

El conductor Marcelo "Teto" Medina sorprendió al confesar que padece de cáncer de colon con metástasis en el hígado, en un extenso posteo que publicó en su cuenta de Facebook.

En 2019, Medina se alejó de los medios de comunicación después de que su ex pareja Mónica Fernández radicó una denuncia contra él por abuso sexual, amenazas con armas de fuego y violencia de género.

"Hola a todos! Quiero primero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos. Hace 3 meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado", escribió en su posteo.

Según comunicó, se sometió a una operación que tuvo un "exitoso" resultado: "Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado".

Por último, agradeció a sus seguidores y dio un panorama de cómo sigue su vida tras alejarse de los medios: "Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace unos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo".

La reflexión de 'Teto' Medina tras confirmar su diagnóstico

Horas más tarde, el conductor volvió a expresarse en redes sociales con una nueva publicación, en la que compartió una profunda reflexión sobre la importancia de los vínculos y el valor de vivir el presente. En ese mensaje, invitó a detenerse en lo que sí se tiene y a agradecer los afectos que acompañan el día a día. "Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en que nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en que nos falta", sostuvo.

Las reacciones de los usuarios al conocer el diagnóstico del Teto Medina

Como era de esperarse, la noticia generó un fuerte impacto entre sus seguidores, por lo que la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo, cariño y buenos deseos para el conductor.

Entre las respuestas que más se repitieron, se destacaron mensajes cargados de aliento y afecto, como: "¡Todo va a estar bien!!! ¡Fuerza genio!", "Fuerza Teto... te vas a poner bien...! Con fe y haciendo lo que te indican!" y "Marcelo querido: que Dios te guarde y acompañe en este tránsito. ¡A pelearla!".