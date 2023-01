Anthony Hopkins celebró 47 años de sobriedad: "Soy un alcohólico en recuperación"

Anthony Hopkins celebró 47 años de sobriedad con un inspirador mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde conmemoró la ocasión con un mensaje positivo donde habla del amor propio.

“Sólo quiero desearle a todos un feliz año nuevo y también decirles que hoy celebro 47 años de sobriedad”, comenzó escribiendo el dos veces ganador del Oscar, de 84 años. “Este es un mensaje que no pretende ser duro, pero sí espero que sea útil. Soy un alcohólico en recuperación, y sé que allí afuera hay gente luchando con este tema”, continuó.

“En este día y en esta época de cancelación, odio, no compromiso y niños siendo acosados, digo esto: 'Sé amable contigo mismo. Sé amable'”, repitió. “Mantente fuera de los círculos de toxicidad con la gente que te ofende. Vive tu vida. Siéntete orgulloso de tu vida”, reflexionó.

Hopkins continuó recordando la “situación desesperada, y la desesperanza” que vivió personalmente hace casi cinco décadas, antes de conseguir la sobriedad, cuando “probablemente no le quedaba mucho tiempo de vida”.

“Un día tuve que reconocer que había algo realmente malo en mí”, dijo el actor. “No me di cuenta de que era un tipo de afección -mental, física y emocional- llamada alcoholismo o adicción. Y no soy un experto en drogas, no soy un experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me acosa”.

“Quiero decir a todos los jóvenes que sufren de bullying que estén orgullosos de ustedes mismos”, continuó Hopkins. “No les hagan caso. No dejen que los menosprecien. La depresión forma parte de la vida, y a veces también la ansiedad. La vida es dura”, siguió reflexionando.

También incitó a las personas que atraviesan este tipo de problemas a buscar contención en la gente. “Si necesitas ayuda con cualquier adicción o problema, habla con alguien. Habla con alguien a quien respetes, ya sea un consejero o un profesional, o acude a un programa de 12 pasos”, aconsejó. “Hay programas de 12 pasos en todo el mundo, en todas las ciudades... Programas que pueden ayudarte a identificar lo que eres. No cuesta nada, pero te dará una vida completamente nueva”.

Hopkins continuó diciendo que “no es un bonachón” y bromeó asumiéndose como “un viejo pecador, como todo el mundo”, pero que tiene “la mejor vida que jamás podría imaginar”.

“Así que estés donde estés, busca ayuda. No te avergüences”, animó la estrella de El padre a sus seguidores. “Estate orgulloso de vos mismo, hagas lo que hagas. No dejes que nadie te menosprecie. Si te vas a enojar, enojate con ellos y celebrate a vos mismo”, culminó.

Esta no es la primera vez que la estrella hace referencia a sus adicciones. A finales del 2020, tras atravesar la pandemia, el actor reflexionó sobre los momentos en donde la vida te pone a prueba. “Me dirigía al desastre. Estaba bebiendo hasta morir”, definió en su momento. “Recibí un mensaje. Un pequeño pensamiento que decía: '¿Querés vivir o morir?'. Dije: 'Quiero vivir'. Y de repente llegó el alivio y mi vida ha sido increíble”.

Si bien el actor manifestó que hay días en los que siente dudas y angustia, cada vez que eso le ocurre intenta calmarse y armarse de paciencia. “Me digo: 'Esperá. Hoy es el mañana por el que estabas tan preocupado ayer'”.

Hopkins y las redes sociales

Con una trayectoria de más de 60 años, Hopkins sigue creciendo como un artista versátil, dando nuevas muestras de su talento en otras disciplinas y de su gran sentido del humor. En el último tiempo, el también dibujante, desembarcó en las diversas redes sociales, en especial TikTok, donde se luce en sus facetas como músico y bailarín.

De los cientos de publicaciones que realizó, una de las que causó mayor furor fue en la que baila hip hop dentro del denominado Toosie Slide Challenge, desafío que consiste en mover el cuerpo al son de “Toosie Slide”, el tema del rapero Drake. “Llego tarde a la fiesta, pero mejor tarde que nunca”, escribió Hopkins en un posteo compartido desde su cuenta de Instagram. En el clip, se lo vio mover las caderas y dar saltos en sintonía con la canción.