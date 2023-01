"Argentina, 1985" en los Premios Globos de Oro 2023: cuáles son las películas con las que compite

La película Argentina, 1985 tendrá la posibilidad esta noche de llevarse uno de los galardones más importantes del cine, los premios Globos de Oro en la categoría mejor film de habla no inglesa.

Dentro de esa competencia, el film dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani se enfrentará en su categoría con films de Alemania, Francia/Bélgica, Corea y la India.

Cuáles son las películas con las que compite “Argentina, 1985″

Los argumentos en los que varían las competidoras de la película de Darín van desde una historia de la Primera Guerra Mundial, hasta un musical de acción de Tollywood, que es la industria cinematográfica de la India que se produce en idioma telugu.

En otro de los films reaparece el talentoso director Park Chan-wook (realizador de la exitosa Oldboy) con una de misterio y romance muy a su estilo, mientras que en la franco-belga un drama se mete con la amistad de dos preadolescentes.

Sin novedad en el frente. Dirigida por, Edward Berger, la película se mete en las historias de vida de los soldados alemanes que combatieron durante la Primera Guerra Mundial durante los últimos momentos del conflicto bélico. Cruda, fría y descarnada.

"Sin novedad en el frente", una remake de un clásico del cine que es un éxito en Netflix. (Foto: Netflix)

Close. Dirigida por Lukas Dhont, la película detalle la amistad de dos chicos preadolescentes, Leo y Remi, que de golpe se frena por una tragedia que obligará a uno de ellos a entender qué fue lo que pasó.

"Close", una de las películas que compite con "Argentina, 1985". (Foto: Menuet Producties)

Decision to Leave. Dirigida por Park Chan-wook, el film retrata la investigación que hace un puntilloso detective sobre un crimen que lentamente se va metiendo en una historia de amor con la viuda de la víctima.

Decision to Leave, el film coreano en el que volvió a dirigir Park Chan-wook. (Foto: IMDb)

RRR. Dirigida por S.S. Rajamouli, la historia, surrealista y descollante, pone la lupa en las vidas de dos revolucionarios enemistados que luchan, cada cual desde un lugar diferente, por la independencia de su país en la década del '20.

"RRR", una de las películas que compite con "Argentina, 1985". (Foto: Netflix)

“Argentina, 1985″, camino a los Premios Oscar

A principios de diciembre, Argentina, 1985 había tenido otra gran noticia dentro de los festivales internacionales más prestigiosos. Fue seleccionada para competir como mejor película iberoamericana en los Premios Goya, los galardones que da la industria del cine de España.

En septiembre, la película protagonizada por Ricardo Darín fue preseleccionada por La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para competir en la próxima entrega de los Premios Oscar y representar al país. Argentina, 1985, la película de Ricardo Darín y Peter Lanzani compite en los Globos de Oro.

La última película argentina en competir en los Oscar fue Relatos Salvajes, de Damián Szifrón, en 2014. En 2010, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, y en 1986, La historia oficial, de Luis Puenzo, fueron las dos producciones nacionales que ganaron la estatuilla.

Para saber si Argentina, 1985 finalmente estará en el Dolby Theatre el 12 de marzo, habrá que esperar hasta las 24 de enero de 2023, cuando se darán a conocer los cinco títulos extranjeros que estarán en la gala.

De qué se trata “Argentina, 1985″

Argentina, 1985 es un thriller judicial que recorre cómo fue el juicio a contra los genocidas de la última dictadura cívico militar, en pleno restablecimiento de la democracia durante los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín.

Quienes llevaron adelante este proceso fueron los fiscales Julio César Strassera, encarnado por Ricardo Darín, y un joven Luis Moreno Ocampo, interpretado por Peter Lanzani.

El film de Santiago Mitre busca remarcar cómo fueron algunos momentos clave del juicio. Pero, sobre todo, trata de sintetizar la forma en la que esos dos fiscales, junto a un grupo de jóvenes inexpertos, lograron llevar adelante uno de los momentos más importantes de la historia judicial del mundo.

El recorrido de Argentina,1985 en los festivales internacionales es muy positivo, desde que debutó en el de Venecia y recibió una ovación de 9 minutos luego de su estreno.

Cuáles son las películas y series nominadas a los Premios Globos de Oro 2023

Boicoteada por las principales estrellas de Hollywood tras algunas denuncias de corrupción en la entidad que entrega los Premios Globos de Oro, la ceremonia volverá con todo en el 2023. Por eso, este lunes, anunciaron las nominaciones. Los Globo de Oro son los galardones que inauguran la temporada de premios en Hollywood cada año (Foto: AP/Chris Pizzello/Invision)

Entre las películas de drama seleccionadas aparecen Avatar: El camino del agua, Elvis, The Fabelmans, Tár y Top Gun: Maverick. Por el lado de las comedias o musicales quedaron nominadas Babylon, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, Glass Onion: A Knives Out Mystery y Triangle of Sadness.

Con respecto a la televisión, entre las series de comedia o musicales competirán Abbott Elementary, El oso, Hacks, Only Murders in the Building y Merlina, mientras que entre las ficciones de drama, las favoritas son Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, Ozark y Severance.